Eliminatórias - Pela primeira rodada do torneio qualificatório para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai recebe o Chile, nesta sexta-feira (8), às 20h, em Montevidéu. Chile - O atacante Alexis Sánchez será preservado pelo técnico Eduardo Berizzo e não estará à disposição da seleção chilena para a partida contra o Uruguai. De acordo com o jornal La Tercera, o jogador sequer viajará com a delegação chilena, e permanecerá no país natal para focar em sua recuperação física. Contratado pela Inter de Milão, ele não atua há três meses, desde que deixou o Olympique de Marselha, da França. Série B - Dando sequência a 27ª rodada da competição, Ituano e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira, às 18h. No sábado, jogam Ponte Preta x Sampaio Corrêa, às 17h, Mirassol x Botafogo-SP, às 20h30min, e Sport x Criciúma, às 20h45min. Domingo: Atlético-GO x Juventude, às 15h45min; CRB x Vitória, às 18h. Série C - Pelo Grupo A da segunda fase da competição, jogam: Brusque x São Bernardo, sábado, às 19h, e Operário x São José, domingo, às 16h. Série D - Pelo jogo da volta das semifinais, jogam neste domingo: Athletic x Ferroviária (0x1 na ida), às 15h, e Ferroviário x Caxias (1x1 na ida), às 17h30min. Brasileirão sub-20 - O Flamengo se consagrou bicampeão da competição nesta quinta-feira, batendo o Palmeiras no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O confronto foi decidido nos pênaltis, após um empate sem gols persistir no tempo normal. Felipe Melo - O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de vínculo com o atleta por mais uma temporada. O jogador de 40 anos permanece no tricolor carioca até o fim de 2024, e o novo contrato será assinado já na próxima semana. O jogador já poderia assinar com outro clube, já que o seu contrato atual se encerrava no fim deste ano. Futebol feminino - As jogadoras do campeonato espanhol de futebol, a Liga F, vão entrar em greve nas duas primeiras rodadas depois de não terem conseguido chegar a um acordo com a federação de futebol do país, principalmente sobre melhorias salariais, conforme informaram, nesta quinta-feira, os sindicatos que representam as atletas.