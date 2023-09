Nelsinho Piquet diz que 'não julga' decisão de Massa em buscar título de 2008 da F-1 na Justiça

Nelsinho Piquet comentou a decisão de Felipe Massa em buscar na Justiça o título de 2008 da Fórmula 1. Atual piloto da equipe Crown Racing, da Stock Car, o filho do tricampeão mundial Nelson Piquet acabou prejudicando o compatriota por causa de uma batida intencional no GP de Cingapura daquele ano. Ele afirma "não julgar" pleito do colega pelo troféu nos tribunais.

"Eu não tenho muito o que achar. Ele tem de fazer as vontades dele. Se ele está com vontade de fazer isso, quem sou eu para ficar julgando", disse Nelsinho, em entrevista ao podcast "Na Ponta dos Dedos". "Não estive no lugar dele, não sei o que ele passou, não sei o que ele ouviu... não posso ficar julgando sem saber exatamente o que passa pela cabeça dele", completou.

Em 2008, no Grande Prêmio de Cingapura, o piloto, então na Renault, bateu deliberadamente para ajudar Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, a vencer a prova. O safety car entrou na pista e Massa foi chamado pela Ferrari aos boxes.

Porém, o piloto foi liberado com a mangueira de combustível acoplada no carro e acabou sendo punido por quase atingir Adrian Sutil. O brasileiro acabou sendo punido por deixar os boxes com o objeto pendurado em seu carro. Ele terminou a prova em 13º, sem somar pontos. Hamilton, seu grande rival no campeonato, foi o terceiro. O inglês viu sua vantagem crescer de um para sete pontos na tabela.

A última etapa da temporada foi disputada no Autódromo de Interlagos. Massa, vencedor da prova, perdeu o título daquele ano na reta final, quando Hamilton ultrapassou o alemão Timo Glock na última curva da volta final e terminou em quarto, posição mínima necessária para ficar com o troféu caso o brasileiro ficasse no lugar mais alto do pódio no Brasil.

Em agosto de 2009, Nelsinho deixou a Renault e logo admitiu à FIA ter batido de propósito em Cingapura para ajudar seu companheiro. Ele contou com o apoio do pai para fazer a denúncia, que terminou com o dirigente Flavio Briatore, chefe da equipe, e Pat Symonds, diretor de engenharia, suspensos.

LEIA MAIS: Federação Espanhola demite técnico e pede desculpa por comportamento de Rubiales

A polêmica voltou à tona em março deste ano. Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, revelou ao site F1-Insider que ficou sabendo sobre a batida intencional ainda em 2008. Essa informação é o grande fundamento das ações judiciais de Massa. O motivo é que, pelas regras da FIA, um campeonato não pode ter seus resultados alterados após finalizado. Assim, a confissão, feita somente um ano depois, não seria o suficiente para mudar o resultado daquela corrida.

Além do reconhecimento pelo título, os advogados de Felipe Massa buscam uma indenização pelos prejuízos causados ao brasileiro. O valor poderia chegar aos US$ 150 milhões (R$ 741 milhões, pelo câmbio atual), levando em consideração o aumento de salário de pilotos após a conquista de um título.