Campeonato boliviano é anulado por suspeita de manipulação

Após escândalo de manipulação de resultados, o Conselho da Divisão Profissional do Campeonato Boliviano e da copa nacional decidiu nesta terça-feira (5) anular a edição de 2023 dos dois torneios disputados no país. Agora, a Federação Boliviana de Futebol (FBF) irá consultar a Conmebol para realizar um torneio relâmpago, até dezembro.

“O Conselho Superior da Divisão Profissional, com 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra, decidiu anular os torneios com gestão em 2023, portanto os campeonatos ficam anulados”, explica Fernando Costa, presidente da FBF, em entrevista coletiva.

A denúncia de manipulação de resultados no Campeonato Boliviano partiu do árbitro Gaad Flores, que entrou em contato com a Federação apresentando um áudio de uma conversa com Marcos Rodríguez, presidente do Vaca Díez, em que o dirigente oferecia US$3 mil para que um jogo fosse manipulado. A exigência era que fossem anotados cinco gols na partida contra o Nacional de Potosí, para qualquer um dos lados, sendo três só no primeiro tempo.

No áudio, Rodríguez ainda afirma que o Nacional de Potosí e o presidente da Comissão de Arbitragem, Alejandro Mancilla, estavam ciente da situação. No dia 5 de agosto, ambas as equipes se enfrentaram e o Vaca Díez venceu por 6 a 1, com três gols no primeiro tempo. Quem apitou o confronto foi Gaad Flores.

Ainda nesta terça, Marcos Rodríguez pediu licença do cargo de presidente do clube boliviano. Os demais clubes do país ainda pedem a destituição dos membros da Comissão de Arbitragem do Campeonato. Alejandro Mancilla, Wilson Estrada e Juan Carlos Cardozo são acusados de participarem do esquema.

Para definir rebaixados, promovidos e a distribuição de vagas nos campeonatos sul-americanos a FBF levará à Conmebol a ideia de realizar um novo torneio paralelo. Segundo o jornal “La Razón”, o The Strongest e o Nacional de Potosí, líder e vice-líder do torneio até então, se posicionaram contra a anulação.