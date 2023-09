Inter vai enfrentar o Fluminense na semifinal da Libertadores

O Fluminense frustrou as chances do Olimpia, venceu com autoridade no Paraguai por 3 a 1 e está na semifinal da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras avançou com 5 a 1 no placar agregado.

John Kennedy e Cano, duas vezes, marcaram os gols que confirmaram a classificação, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 35' e aos 47' da segunda etapa, respectivamente. Zabala fez o dos paraguaios, pouco antes do intervalo, aos 44'.

O Flu vai enfrentar o Internacional na próxima fase — o Colorado decide o segundo jogo em casa por ter tido uma campanha melhor na fase de grupos. Os duelos da semi estão marcados para as semanas dos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

A equipe de Diniz garantiu R$ 11,3 milhões com a vaga na semi. Se avançar à final, a equipe receberá pelo menos mais R$ 34,4 milhões, prêmio dado ao vice, podendo embolsar R$ 88,5 milhões se conquistar o título inédito.

O Fluminense volta a campo no domingo (3) para enfrentar o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Flu volta à semifinal da Libertadores após 15 anos. A última vez que a equipe havia chegado à tal fase foi em 2008, quando avançou à final, mas foi derrotada nos pênaltis pela LDU.

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA

Espínola; Salazar, Romaña, Gamarra e Zabala; Alejandro Silva (Montenegro), Gómez (Paiva), Ortiz (Quintana) e Iván Torres (Fernández); Cardozo e Bruera (Derlis González). Técnico: Francisco Arce



FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Danilo Barbosa; André, Ganso (Lima), Arias (Lelê) e Keno (Alexsander); Cano e John Kennedy (Yony González). Técnico: Fernando Diniz