Associação Esportiva Campo Bom vence Aberto de Handebol Feminino de Santa Maria

A Associação Esportiva Campo Bom (AECB) foi a campeã do 2º Aberto Santa-Mariense de Handebol Feminino, realizado no Centro Desportivo Municipal (CMD) e no ginásio do Serviço Social do Transporte (SEST) de Santa Maria, entre sexta-feira (25) e domingo (27). As equipes mirim e infantil do clube foram invictas em suas categorias. As informações são da assessoria da AECB.

No total, os times da AECB venceram as dez partidas disputadas, cinco em cada categoria. Com esses resultados, o clube também finalizou o campeonato com a melhor defesa e o melhor ataque no mirim e no infantil.

A grande final do mirim foi com a Associação dos Pais e Amigos do Handebol (Apahand), de Caxias do Sul, por 16 a 7. No infantil, a vitória foi contra o Handebol Feminino de Santa Maria (HFSM), com um placar de 15 a 11.

Além disso, sete atletas da AECB compuseram a seleção do campeonato. No mirim, foram premiadas as jogadoras Emily Franciele de Lima (goleira destaque), Sofia Buttenbender (melhor armação central e destaque mirim), Sophia Port Pinheiro (melhor armação direita) e Laura Reis Martins (melhor armação esquerda). Já do infantil, foram agraciadas Isadora Kollet (melhor central e artilheira), Ana Laura Riegel (melhor armadora e Isadora Haubert Leal (melhor armadora esquerda).

A treinadora da equipe feminina mirim da AECB, professora Márcia Tornin, destaca a importância da participação no campeonato para o desenvolvimento de confiança do time. "Foi perceptível o crescimento da nossa equipe ao longo do campeonato, à medida que a ansiedade, o nervosismo, os medos iam sendo controlados dando espaço para a confiança, colocando em jogo as potencialidades de cada atleta em quadra", afirma Márcia.

Já o treinador Jeferson Kraetz, responsável pelo time infantil, diz que o resultado comprova a evolução da equipe. "Fizemos uma boa competição e imprimimos o nosso ritmo de jogo em todas as partidas. Comprovamos que estamos amadurecendo, tomando melhores decisões em quadra. Além disso, o título nos dá confiança para fazer uma grande segunda etapa do Estadual", comenta o treinador.