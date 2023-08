Verstappen vence GP da Holanda e iguala recorde de Vettel na Fórmula 1

No retorno da Fórmula 1 após as férias de verão, Max Verstappen, que largou na primeira posição, soube segurar a dianteira e confirmou o favoritismo ao garantir sua nona vitória consecutiva na temporada, dessa vez, correndo em seu país, no GP da Holanda. Fernando Alonso, da Aston Martin, em segundo, e Pierre Gasly, da Alpine, em terceiro, completaram o pódio deste domingo.

Nem mesmo a forte chuva foi capaz de impedir que o holandês alcançasse o recorde do alemão Sebastian Vettel de maior sequência de triunfos - estabelecido em 2013. Antes da vitória em casa, o piloto da Red Bull já havia vencido nos Estados Unidos, em Mônaco, na Espanha, no Canadá, na Áustria, na Grã-Bretanha, na Hungria e na Bélgica.

A Fórmula 1 agora volta no próximo domingo, 3 de setembro, às 10h (de Brasília), quando acontece o GP da Itália, no Circuito de Monza. Será a oportunidade para Max Verstappen superar Vettel e se consolidar com a maior sequência de vitórias da história da competição.

Confira o resultado do GP da Holanda:



2º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 3s744

3º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 7s058

4º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 10s068

5º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 12s541

6º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 13s209

7º. Lando Norris (ING/McLaren), a 13s232

8º. Alexander Albon (TAI/Williams), a 15s155

9º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 16s580

10º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 18s346

11º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 20s087

12º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 20s840

13º. Liam Lawson (NZL/Alpha Tauri), a 26s147

14º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 27s388

15º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 29s893

16º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 31s410*

17º. George Russell (ING/Mercedes), a 55s754 *Recebeu penalidade de cinco segundos e perdeu duas posições Não terminaram a corrida - Logan Sargeant (EUA/Williams), Charles Leclerc (MON/Ferrari) e Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 2h24min04s4112º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 3s7443º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 7s0584º. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 10s0685º. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 12s5416º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 13s2097º. Lando Norris (ING/McLaren), a 13s2328º. Alexander Albon (TAI/Williams), a 15s1559º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 16s58010º. Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 18s34611º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 20s08712º. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 20s84013º. Liam Lawson (NZL/Alpha Tauri), a 26s14714º. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 27s38815º. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 29s89316º. Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 31s410*17º. George Russell (ING/Mercedes), a 55s754