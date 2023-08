Ônibus com torcedores do Corinthians sofre acidente e deixa 7 mortos

Um ônibus com torcedores do Corinthians sofreu um acidente na BR-381 (Fernão Dias), na madrugada deste domingo (20), no município de Brumadinho, em Minas Gerais, e deixou sete mortos. O veículo transportava 48 pessoas, que voltavam para São Paulo após o jogo entre Cruzeiro e Corinthians que terminou empatado em 1 a 1, realizado no sábado (19) pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a concessionária da rodovia, a Arteris, o ônibus ao fazer a curva chocou-se contra o talude e na sequência tombou. O socorro às vítimas foi feito por equipes da concessionária, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Unidades da Polícia Rodoviária Federal e peritos da Polícia Civil também foram deslocados para o local.

"O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos", disse o clube paulista, em nota. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou nas redes sociais uma nota de pesar pelas mortes decorrentes do acidente. "Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas”.

Todos os passageiros que estavam no ônibus são do Vale do Paraíba. De acordo com o relato de uma torcedora do Corinthians que estava no veículo que capotou em Minas Gerais, deixando sete mortos e 36 feridos, momentos antes do acidente alguns passageiros perceberam que o veículo estava correndo e pediram para o motorista frear. "Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar uma segurada. O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar. Só deu tempo de gritar e o ônibus já capotou", relatou. Os passageiros eram de cinco cidades da região de São Paulo: Caçapava, Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Taubaté. Todos eram integrantes da torcida organizada 'Gaviões Vale do Paraíba.

