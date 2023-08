Em Riad, Neymar é apresentado antes de partida do Al Hilal

Ainda estava claro em Riad quando os portões do estádio Rei Fahd foram abertos e as câmeras de TV mostraram os torcedores e torcedoras do Al Hilal que se amontoavam em frente à grade correndo para adentrar a arena. O motivo maior de tanta aglomeração e afobação era o desejo de acompanhar a apresentação de Neymar, a maior aquisição do time árabe.

Antes do jogo, drones montaram o rosto do jogador nos céus da capital da Arábia e escreveram a frase "Neymar É Azul", cor do Al Hilal.



Já quando anoitecia, Neymar entrou no gramado, num corredor de garotos com o uniforme do time, e, sob um foguetório no estádio, saudou a nova torcida.



O técnico da equipe, o português Jorge Jesus, não escalou Neymar entre os 11 que começaram a partida, pela segunda rodada do Campeonato Árabe, contra o Al Fayha.