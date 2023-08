COB divulga medalhas dos Jogos da Juventude Ribeirão Preto 2023

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou, nessa quinta-feira (17), as medalhas que serão entregues aos atletas que chegarem ao pódio nos Jogos da Juventude Ribeirão Preto 2023. Foram confeccionadas 1.499 medalhas de premiação oficial para a competição que acontece entre os dias 1º e 16 de setembro, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. As informações são do COB.

As medalhas são diferentes das feitas para os Jogos de 2022. Na edição de Ribeirão Preto, elas contam com o lema "desenvolvendo campeões", assim como o símbolo dos Jogos da Juventude de um lado e a logo do COB do outro.

No total, aproximadamente 4 mil atletas, das 27 unidades federativas do Brasil, disputarão pelas medalhas nas 18 modalidades esportivas no programa dos Jogos (confira a lista de todos os esportes abaixo).

• LEIA TAMBÉM: COB anuncia aumento do prêmio para medalhistas na Olimpíada de Paris

Os Jogos Olímpicos da Juventude são organizados pelo COB e oferecem suporte às modalidades olímpicas através de ações em prol da formação de atletas jovens e profissionais do esporte. Desde 2000, o evento reúne anualmente cerca de 4,5 mil atletas de até 17 anos de escolas públicas e privadas do país. Mais de 2 milhões de jovens participam das etapas classificatórias.

Alguns nomes de destaque nas modalidades olímpicas já passaram pelos Jogos da Juventude, são eles: a campeã olímpica Sarah Menezes e a campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô; os mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi; Darlan Romani, Paulo André e Rosângela Santos, todos do atletismo; os armadores Raulzinho e Tainá Paixão, do basquete; a nadadora Etiene Medeiros; e Haniel Langaro e Tamires Morena, do handebol.

Confira os esportes que integram os Jogos da Juventude: