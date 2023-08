Competições de esgrima movimentam SP antes de campeonato em Porto Alegre

Em ritmo de classificação olímpica, duas importantes competições de esgrima acontecem a partir desta quinta-feira (17) até o domingo (20) em São Paulo: o Torneio Nacional Cidade de São Paulo e o Troféu Brasil de Equipes. O torneio é o penúltimo nacional da temporada, que fecha para os adultos com o Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, no mês de outubro. As informações foram divulgadas pela assessoria da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE).

Os campeonatos desta semana são realizados no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro na capital paulista e podem marcar definições importantes no ranking nacional, válido para classificação aos Pré-Olímpicos de 2024.

Quem disputa uma vaga em Paris é o paranaense Alexandre Camargo, na espada. Com 480 pontos, o atleta lidera o ranking nacional com folga, tendo 166 pontos de diferença para o segundo colocado, Richard Grunhauser. Camargo não perdeu nenhum torneio na temporada e, vencendo em São Paulo, assegura matematicamente a sua classificação ao Pré-Olímpico.

Outras disputas são mais acirradas, como entre Bruno Pekelman e Henrique Garrigós, separados por apenas quatro pontos no sabre masculino. Já no sabre feminino, Karina Trois e Pietra Chierighini tem diferença inferior a 50 pontos, assim como Mariana Pistoia e Bia Bulcão no florete feminino. A distância entre as atletas no ranking pode diminuir ou ampliar de forma quase decisiva, dependendo do resultado em São Paulo.

O Torneio Nacional Cidade de São Paulo contará com 256 atletas nas três armas (florete, sabre e espada), com disputas acontecendo na quinta e sábado. Já o Troféu Brasil de Equipes tem, até o momento, 47 times inscritos, sendo que as competições acontecem na sexta e no domingo.

O Campeonato Brasileiro é realizado em Porto Alegre entre 12 e 15 de outubro, na categoria adulto de todas as armas.

Onde assistir



O canal da CBEsgrima TV irá transmitir ao vivo as provas no YouTube

Classificação Olímpica

A esgrima faz parte do programa Olímpico desde os primeiros Jogos da era moderna em Atenas, em 1896. Um século antes dos Jogos Olímpicos de 2024, a capital francesa marcou a história da modalidade ao sediar a primeira competição feminina, em 1924. Nos próximos jogos, um total de 212 atletas competem, sendo que haverá um máximo de 18 atletas por Comitê Olímpico Nacional (CON).

No ranking olímpico, cada arma e gênero terá pontuação em cinco Copas do Mundo e três Grand Prix, além dos campeonatos zonais como o Pan-Americano (dentro dos continentes) e o Campeonato Mundial.

A classificação dos esgrimistas para os jogos começa pelas equipes. As quatro melhores do ranking olímpico já garantem a vaga em Paris. Depois, é feita uma classificação por regiões (África, Américas, Ásia-Oceania, Europa), em que a equipe mais bem colocada em cada arma e por gênero irá para Paris, desde que esteja entre as 16 melhores do mundo.

Em seguida, é a vez da classificação individual. O melhor atleta de cada continente em seu gênero e arma assegura a vaga. Pro fim, é a vez do Pré-Olímpico Continental, que acontece em 2024, meses antes dos Jogos.