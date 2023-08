Copa do Mundo feminina bate recorde de audiência da Olimpíada de Sidney, de 2000

A Copa do Mundo feminina continua batendo recordes e estabelecendo um novo patamar de sucesso para o futebol feminino ao redor do mundo. Se na Austrália, uma das coanfitriãs do torneio, o bom desempenho da seleção do país vem motivando audiências históricas, na Nova Zelândia, que também atua como país-sede, o resultado decepcionante do time nacional não diminuiu o interesse da população local pela competição.



Na Austrália, o sucesso inédito das Matildas - elas jamais chegaram à uma semifinal de Copa do Mundo -, vem transformando o futebol em paixão nacional. O jogo das quartas de final contra a França foi o evento esportivo mais assistido no país desde a Olimpíada de Sidney, em 2000.

• LEIA TAMBÉM: Inglaterra elimina Austrália e chega pela primeira vez à final da Copa do Mundo