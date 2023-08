Com o Beira-Rio lotado, Inter recebe o River Plate em busca da virada na Libertadores

Atravessando um momento delicado na temporada, vivendo uma mistura de ansiedade e confiança, e na expectativa de um Beira-Rio lotado, o Inter recebe o River Plate, às 21h desta terça-feira, para buscar a virada no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Na ida, no Monumental de Núñez, os argentinos saíram vitoriosos pelo placar de 2 a 1, e chegam em Porto Alegre podendo jogar pelo empate.

Para sair classificado, dentro dos 90 minutos, o Alvirrubro precisa vencer por dois gols ou mais. Caso triunfe pela diferença mínima, o confronto irá direto para os pênaltis, situação em que o retrospecto recente dos gaúchos não é nada favorável, sendo superior em apenas quatro das últimas 13 disputas. Quem sair classificado enfrentará o vencedor de Atheltico-PR e Bolívar-BOL, que jogam no mesmo horário. Na ida, os bolivianos superaram os paranaenses por 3 a 1, dentro de casa.

Precisando reverter a sequência de sete jogos sem vencer para conseguir a classificação, o técnico Eduardo Coudet encerrou a preparação para o duelo nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante, em treino com os portões fechados, onde definiu o time titular, que terá novidades em relação à equipe que foi superada na Argentina.

No meio de campo, quem deve deixar o time é o uruguaio Carlos De Pena, pois não vem rendendo o esperado. Além dele, o volante Rômulo, que vinha sendo titular absoluto com Mano Menezes, mas perdeu espaço com Chacho, também não estará disponível, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, o período de recuperação estimado pelo clube é de três semanas.

Com isso, o onze inicial do comandante colorado deve contar com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício (Bruno Henrique) e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Do outro lado, está um River confiante e acostumado com a pressão do mata-mata. Favorito em seus domínios, os comandados de Martín Demichelis atenderam às expectativas, mas não definiram o confronto, e virão ao Brasil para um jogo eletrizante. Na fase de grupos do torneio continental, os Millonarios tiveram um péssimo retrospecto fora de casa, conquistando apenas um empate, e perdendo as duas outras partidas, sofrendo nove gols.

Ciente de que os confrontos eliminatórios são diferentes, Demichelis conta com a experiência de seus atletas nesse tipo de jogo, e deve repetir a escalação da ida, com Armani; Casco, González Pirez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Aliendro, Enzo Pérez; Nacho Fernández, De La Cruz e Barco; Beltrán. A única mudança no time pode ocorrer no setor ofensivo, já que Pablo Solari, autor dos dois gols na vitória sobre o Inter, vem pedindo passagem. Caso opte por utilizá-lo desde o início, o treinador argentino deve sacar Barco ou Nacho Fernández.