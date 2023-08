O Paris Saint-Germain (PSG) quer jogadores do Real Madrid para se vingar da situação com Kylian Mbappé. Há três jogadores no elenco da equipe espanhola que são de grande interesse para os franceses, segundo informações do jornal Marca. Indignados com a situação, que se estende ao camisa 7 da equipe, os parisienses podem ir com tudo para tentar fechar as três contratações.

O primeiro deles é o brasileiro Rodrygo, que tem contrato válido até junho de 2025, com os merengues pretendendo renová-lo nos próximos meses. O volante Tchouaméni, que veio do Mônaco no inicio da temporada passada, é o grande desejo do PSG, e eles pagariam uma quantia alta por ele. O último seria Nico Paz, uma das joias da base do Real, que vem treinando e jogando com o time titular durante a pré-temporada. Além disso, o clube francês acredita que foi o Real Madrid quem inventou os rumores sobre a saída de Luis Enrique. Eles consideram as especulações "ridículas e completamente deslocadas".

Em junho deste ano, Mbappé comunicou ao clube que não iria renovar o seu contrato, válido até junho de 2024. Sendo assim, o jogador quer deixar o clube francês de graça no próximo ano, podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro.

A imprensa europeia afirmou recentemente que o PSG aceitou uma oferta de mais de R$ 1 bilhão do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo jogador. Entretanto, Mbappé não aceitou abrir negociações com o clube do Oriente Médio. Os espanhóis são apontados pela imprensa europeia como provável destino do atacante, mas não estão se manifestando sobre o assunto.

O PSG está considerando apresentar uma queixa formal à Fifa, alegando que o Real chegou a um pré-acordo com Mbappé para assinar um contrato em junho de 2024 como agente livre. O jogador está muito chateado com o clube francês. "O craque não tem intenção de dar nenhum 'presente' financeiro ao clube", escreveu o jornal L'Équipe.