Sem Brasil, estão definidas as 16 seleções que disputarão as oitavas de final da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (3), dois jogos encerraram a fase de grupos do Mundial feminino. Às 7h, pelo Grupo H, Marrocos surpreendeu a líder Colômbia e venceu por 1 a 0. Com o resultado, ambas as equipes avançarão de fase, visto que, no outro jogo do grupo, a Alemanha ficou apenas no empate com a Coreia do Sul, em 1 a 1. As colombianas se classificaram na primeira posição do grupo e enfrentarão a Jamaica nas oitavas, enquanto as marroquinas, segundas colocadas pegarão a França.

LEIA MAIS: Congresso tem até setembro para votar MP das apostas esportivas

O grande destaque da fase de grupos deste ano fica por conta das seleções africanas. Esta é a primeira vez na história que três seleções do continente avançam até os mata-matas da Copa do Mundo feminina. Nigéria, África do Sul e Marrocos avançaram na segunda colocação dos grupos B, G E H respectivamente e, agora, pegarão potencias europeias na busca pelas quartas de final.

Entre as anfitriãs, a Austrália aproveitou o apoio da torcida e se classificou na primeira posição do Grupo B, porém, a Nova Zelândia, amargou a 3° colocação do Grupo A e deu adeus ao torneio. As grandes decepções da competição foram a Alemanha (bicampeã), o Canadá (atual campeã olímpica) e a seleção brasileira, o trio, que era visto entre os favoritos, também se despediu cedo do Mundial.

Confira todos os confrontos das oitavas de final da Copa feminina 2023:

Suíça x Espanha - 05/08 (2h)

Holanda x África do Sul - 05/08 (23h)

Japão x Noruega - 05/08 (5h)

Suécia x Estados Unidos – 06/08 (6h)

Austrália x Dinamarca - 07/08 (7h30)

França x Marrocos - 08/08 (8h)

Inglaterra x Nigéria - 07/08 (4h30)

Colômbia x Jamaica - 08/08 (05h)