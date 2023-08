Brasil fica no empate com a Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo

Seleção Brasileira empatou em 0 a 0 contra a Jamaica em jogo decisivo pela Copa do Mundo de futebol feminino e está fora da competição. A partida realizada a partir das 7h desta quarta-feira (2) no Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália, era decisiva para as brasileiras, que haviam em jogo decisivo pela Copa do Mundo de futebol feminino e. A partida realizada a partir das 7h desta quarta-feira (2) no Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália, erapara as brasileiras, que haviam perdido para a França no sábado (28/07).

Desde 1995, a Seleção não era eliminada ainda na fase de grupos da competição.

Essa foi a última Copa do Mundo da atacante Marta, maior jogadora do futebol brasileiro. A atleta não disputou toda a partida e foi substituída no segundo tempo.

