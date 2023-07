Botafogo vence Bragantino e quebra recorde de pontuação no Campeonato Brasileiro

Nesse sábado (15), o Botafogo derrotou o Bragantino por 2 a 0, no estádio Nilton Santos. Com a vitória, O clube atingiu a marca de 39 pontos em 15 jogos, maior pontuação já alcançada no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, superando o Corinthians de 2017 que nessa altura do Campeonato possuía 37 pontos. Agora, a distância do Bota para o vice-líder Flamengo é de 12 pontos.

Em campo, o Bragantino tentou impor seu estilo de jogo desde o início e até teve mais finalizações e posse de bola, porém, o líder Botafogo se mostrou mais uma vez um time extremamente mortal e, em três finalizações a gol, marcou duas vezes, acabando com uma sequência de 7 jogos de invencibilidade dos paulistas.

Outro marco importante que acompanha essa vitória é a manutenção dos 100% de aproveitamento do Fogão em casa. Em oito jogos - contra São Paulo, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, América-MG, Fortaleza, Vasco e Bragantino - os cariocas marcaram 16 gols e sofreram apenas um.

A partida contra o Bragantino também marcou a despedida de Claudio Caçapa como treinador interino da equipe. Escolhido para substituir Luís Castro, Caçapa deu conta do recado e, em quatro jogos venceu todos, sem sofrer nenhum gol. Agora, ele passará a bola para o português Bruno Lage, contratado para assumir o time de forma definitiva.

O primeiro jogo de Lage pelo Glorioso será já na próxima quarta-feira (19), pela Copa Sul-Americana, contra o Patronato-ARG, no estádio Nilton Santos. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso dos botafoguenses será no domingo (23), contra o Santos, na Vila Belmiro. Para esse jogo, o Bota terá o desfalque do zagueiro argentino Victor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

FLA EMPATA E VÊ BOTAFOGO SE DISTANCIAR

Neste Domingo (16), Flamengo e Fluminense empataram por 0 a 0 em clássico movimentado, realizado no Maracanã. O grande destaque do jogo foi o VAR, que anulou dois gols - um para cada lado - e ainda indicou a expulsão do atacante flamenguista Luiz Araújo. Com esse resultado, o Flamengo permitiu que o Botafogo se distanciasse ainda mais na liderança do Campeonato. Agora, a distância entre as duas equipes é de 12 pontos.