Hulk deixa de ser o capitão do Atlético-MG: 'Chego com respeito nos árbitros, mas sou punido'

Após a recente polêmica dos cartões amarelos em decorrência das excessivas reclamações com arbitragem, o atacante Hulk informou que não será mais o capitão do Atlético-MG. A decisão partiu do próprio jogador, que não pretende mais prejudicar a equipe. Expulso após o clássico com o América-MG, ele foi desfalque na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, e se prepara para retornar contra o Goiás, nesta segunda-feira (17), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

A revelação foi feita em entrevista coletiva, no CT do Galo, em Belo Horizonte, na qual o jogador também falou sobre as especulações de que poderia voltar ao futebol europeu, para defender o Samsunspor, da Turquia.

"Pedi para não usar mais a faixa de capitão", admitiu o camisa 7, explicando o motivo da decisão. "Falam que eu tomo muito cartão. Eu sempre chego com educação e respeito aos árbitros, mas sou punido", alegou. Desta maneira, o técnico Luiz Felipe Scolari terá de escolher outra peça para a função.

Sobre a possibilidade de ir para o futebol turco, o atleta parece não ter se entusiasmado. "Sempre chegam propostas, mas estou muito feliz aqui", disse. "Só sairia do Atlético se fosse algo de outro mundo, uma coisa muito boa para o clube também. Estou feliz, focado e enquanto estiver aqui, estarei 100% focado."

Ainda sem ganhar sob a direção de Felipão, que soma três empates e duas derrotas, a equipe tem três jogos antes do mata-mata das oitavas de final da Libertadores da América, contra o Palmeiras, e espera ter evoluído nessa semana livre de jogos.

"Consertamos algumas coisas que eram necessárias. Fizemos ajustes e tenho certeza que este tempo foi muito produtivo", celebrou Hulk. "A derrota para o Corinthians doeu muito e o professor Felipão, junto com o Carlos Pracidelli e o Lucas Gonçalves (auxiliares), colocou várias coisas em prática, que serão fundamentais para que a gente possa virar essa chave", falou, confiante já em desencanto na Serrinha, diante do Esmeraldino.