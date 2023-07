Ex-Grêmio, Lucas Silva é anunciado para 3ª passagem pelo Cruzeiro

Nesta segunda-feira (10), o Cruzeiro oficializou a volta do volante Lucas Silva, que chega para sua terceira passagem no clube. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube mineiro.

"Lucas Silva está de volta! O meio-campista é mais um reforço para o nosso elenco, com contrato até dezembro de 2024. Que sua terceira passagem pelo Cruzeiro seja de ainda mais sucesso!", anunciou o Cruzeiro.

Aprovado nos exames médico e com o contrato assinado, o jogador mandou mensagem otimista aos torcedores. "Tô muito feliz e motivado de vestir novamente o manto celeste. Espero que seja mais uma passagem vitoriosa, de muitos títulos", disse. "Vivemos bons momentos e agora novamente estamos juntos. A torcida foi algo fundamental, sempre nos incentivou nos jogos, lotou o Mineirão, e vê-la agora de novo será motivo de muita alegria. Já me conhecem um pouco, mas verão muita garra, dedicação e profissionalismo com esse manto celeste."

Lucas Silva estava no Grêmio, mas fora dos planos de Renato Portaluppi e, por isso, aceitou voltar ao clube no qual foi revelado.