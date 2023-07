Na estreia de Enner Valencia, Internacional perde de 2 a 0 para o Fluminense

Na estreia do equatoriano Enner Valencia, o Internacional perdeu neste domingo (9) de 2 a 0 para o Fluminense pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã. Os gols da partida foram marcados por Germán Cano e Martinelli. Com o resultado, o time de Mano Menezes ocupa a nona colocação no Brasileirão com 21 pontos. Com a vitória, o Tricolor carioca treinado por Fernando Diniz (também técnico da Seleção Brasileira) assumiu a quarta posição da competição com 24 pontos.

A novidade no Colorado começou na escalação com a presença de Enner Valencia iniciando a partida ao lado de Luiz Adriano. O treinador colorado optou pela utilização de Carlos De Pena no lugar de Alan Patrick - suspenso. Outra mudança foi Johnny que apresentou uma indisposição antes do jogo, fez teste no aquecimento, e ficou de fora da partida. No seu lugar, entrou Campanharo.

No primeiro tempo, o Fluminense começou pressionando. Aos 5 minutos, Keno invadiu a área pela direita e chutou forte para o gol. O goleiro John fez uma excelente defesa e no rebote a zaga colorada afastou a bola para escanteio. Com 10 minutos de partida, o Tricolor carioca levou mais perigo ao gol do Inter com as investidas de Keno e Lelê. Por outro lado, o time de Mano Menezes não conseguia ameaçar o Fluminense. Tanto Luiz Adriano quanto Ennner Valencia estavam isolados no ataque e pouco criaram nos primeiros 20 minutos do jogo.

Após tanta pressão, o Fluminense abriu o placar. Aos 24 minutos, a bola foi levantada para dentro da área do Internacional. A zaga afastou mas no rebote, Samuel Xavier chutou para o meio da área. Livre, Gérman Cano só colocou para dentro do gol para marcar o primeiro gol da partida. Perdido em campo, o Inter pagou caro com um primeiro tempo de atuação fraca. Aos 39 minutos, Marcelo bateu escanteio na cabeça de Martinelli. A bola ainda desviou em Luiz Adriano antes de entrar para o fundo das redes. A torcida foi ao delírio com o segundo gol do Fluminense.

No segundo tempo, o técnico Mano Menezes tentando modificar o resultado retirou Enner Valencia (que não realizou uma boa partida) e colocou Aranguiz. Por outro lado, o Fluminense seguia criando chances de gol . O treinador colorado chamou dois centroavantes Alemão e Lucca para tentar empatar o jogo. Porém, Mano Menezes não obteve sucesso e o Colorado amargou mais um resultado negativo na competição. Na próxima rodada do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Palmeiras, no domingo (16), no estádio Beira-Rio, às 18h30min.

Fluminense: (2): Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz), Marcelo; Lima, André, Lelê (John Kennedy) e Martinelli; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: (0): John; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Rômulo, Campanharo (Matheus Dias)e Carlos De Pena (Alemão); Wanderson (Jean Dias), Enner Valencia (Aranguiz) e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Rafael Trombeta. VAR: Rodrigo Ferreira.