Grêmio reencontra o Bahia, agora, pelas quartas de final da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (4), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Bahia, às 21h, na Arena Fonte Nova, e define a vaga diante do seu torcedor, na próxima quarta, na Arena. O Tricolor vem de vitória contra os baianos, neste sábado, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, e chega confiante, com 100% de aproveitamento nos últimos três jogos.

A equipe de Renato Portaluppi permaneceu em Salvador depois do confronto de sábado, e vem treinando no CT do Barradão, que pertence ao Vitória. Para o duelo, o treinador poderá contar com o retorno do zagueiro Bruno Alves, que foi registrado nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, pois estava sem contrato após seu empréstimo junto ao São Paulo encerrar, no último dia 30. O defensor assinou um vínculo definitivo com o clube, até dezembro deste ano, com o desejo mútuo entre as partes de estendê-lo por um tempo maior.

A preparação gremista para o duelo se encerrou nesta segunda-feira, em treino com os portões fechados. Com os titulares a disposição, Portaluppi deve mandar força máxima para campo, com os seguintes jogadores: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Suárez.

O tricolor baiano não poderá contar com Thaciano, que já disputou a competição pelo Grêmio. Com isso, o técnico português Renato Paiva deve mandar o time a campo com Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan (Chávez); Acevedo, Rezende, Cauly e Daniel (Gabriel Xavier); Kayky e Everaldo.

Ainda nesta segunda-feira, o clube anunciou seu mais novo reforço para o restante da temporada. Trata-se de Juan Manuel Iturbe, atacante de origem argentina, naturalizado paraguaio, que chega livre no mercado, após duas temporadas jogando pelo Aris, da Grécia. Aos 30 anos de idade, o atleta irá desembarcar na capital nos próximos dias, onde realizará exames médicos e assinará contrato até dezembro de 2023.

No futebol grego, foram 77 jogos, oito gols marcados e quatro assistências distribuídas. Ele foi revelado pelo Cerro Porteño, em 2007, e se sagrou campeão paraguaio em 2009. Seus outros dois títulos na carreira foram pelo Porto, onde conquistou o Campeonato Português por duas temporadas consecutivas, em 2011/12 e 2012/13.