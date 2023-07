Conheça as 7 novas regras que entram em vigor no futebol

A International Football Association Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, colocou em vigor, a partir deste mês de julho, sete mudanças no esporte. São elas:

FIM DAS PROVOCAÇÕES NOS PENÂLTIS

A partir de agora, os goleiros devem ficar em cima da linha, frente à frente com o cobrador, sem agir de uma maneira que desconcentre ou distraia o adversário, bem como atrase a batida. Também não é permitido que esses atletas toquem nas traves ou na rede.

ACRÉSCIMOS POR COMEMORAÇÃO

O tempo desperdiçado durante as comemorações de gol também deverão ser considerados pelos árbitros para a decisão do tempo de acréscimo de cada etapa da partida.

NA DÚVIDA, PUNIÇÃO PARA O TREINADOR

A nova regra prevê que, caso o árbitro não consiga identificar o membro da comissão técnica ou jogador reserva que tenha cometido uma infração, o cartão deverá ser dado para o treinador da equipe.

INVASÃO DE CAMPO ANTES DO GOL

Caso um jogador ou membro da comissão técnica da equipe que marcar um gol esteja dentro de campo e interfira diretamente na jogada do gol, o tento deverá ser anulado e a partida reiniciada com uma falta no local onde o 'invasor' estava. Em contrapartida, se não houver interferência no lance, o gol será validado.

BOLA NO CONTROLE DO ADVERSÁRIO, SEM IMPEDIMENTO

Agora, está previsto expressamente que qualquer atacante que esteja impedido e receba uma bola de um adversário que tinha "total controle" dela, estará habilitado para jogar. O único caso ao qual isso não será aplicado se dará quando um goleiro rebater um chute adversário e a bola se oferecer para um jogador impedido. Neste caso, o lance deverá ser anulado.

CARTÃO VERMELHO EM PÊNALTI

O árbitro só deverá expulsar um jogador que cometeu um pênalti caso ele não tenha disputado a bola em momento algum. Se o atleta cometer a penalidade tendo mostrado qualquer tentativa de parar o lance na bola, ele não deverá ser expulso.

ÁRBITRO ASSISTENTE RESERVA COM PODER

Antes, a regra previa que apenas o árbitro, os assistentes, o quarto árbitro e os árbitros assistentes adicionais podiam dar suas opiniões durante a partida. Com as novas mudanças, o árbitro assistente reserva, que também faz parte da comissão, poderá participar das comunicações entre eles.