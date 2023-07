Após vitória sobre o Bahia, Grêmio segue em Salvador, de olho na Copa do Brasil

Após a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, por 2 a 1, no sábado (1), pela 13ª rodada da competição, o Grêmio, que se manteve na vice-liderança, com 26 pontos conquistados, vai embalado enfrentar o mesmo adversário nesta terça-feira (4), às 21h, desta vez, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será, novamente, em Salvador, na Arena Fonte Nova.

Devido a proximidade das duas partidas, a delegação gremista não retornou para Porto Alegre, permaneceu na capital baiana, e treinou neste domingo, com os reservas realizando atividade no gramado, enquanto os titulares ficaram na academia, fazendo reforço no CT do Barradão, que pertence ao Vitória.

O Tricolor encerra sua preparação nesta segunda-feira (3), em treino com os portões fechados, e também corre para regularizar a situação do zagueiro Bruno Alves a tempo, cujo contrato de empréstimo se encerrou no dia 30 de junho. O defensor, que pertencia ao São Paulo, está sem nenhum vínculo oficial com a equipe gaúcha, e por esse motivo, foi desfalque neste sábado. A janela de transferências abre nesta segunda, e a direção busca inscrevê-lo a tempo do confronto de terça.

A força máxima posta em campo pelo técnico Renato Portaluppi chamou a atenção, já que ele tem o histórico de poupar algumas peças importantes no Brasileiro, quando sua equipe tem um jogo de mata-mata pela frente. Luis Suárez, por exemplo, não estava cotado para começar jogando, devido às dores que vêm sofrendo no joelho direito, mas figurou entre os titulares.

“Falta muita coisa ainda, mas tenho o sonho de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio está brigando pelas primeiras posições. Então foi importante colocar força máxima hoje”, comentou o comandante.

O atacante Ferreira foi o grande destaque positivo da noite deste sábado, pois retornou ao time, após mais de três meses fora por lesão muscular, sofrida contra o Ypiranga de Erechim no final de março, nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O atacante entrou nos acréscimos da segunda etapa, aos 46 minutos, e contribuiu para a vitória tricolor com uma assistência, quando tabelou com Bitello pela esquerda, entrou na área e cruzou rasteiro para Gustavo Martins definir o placar, aos 50.