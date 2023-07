Classificado, Brasil vence Tailândia na Liga das Nações feminina de vôlei

O Brasil venceu a Tailândia na manhã deste domingo (2), por 3 sets a 0, na última partida da terceira etapa da Liga das Nações feminina de vôlei. O jogo foi disputado em Bangkok, capital tailandesa. As parciais foram de 20/25, 16/25 e 23/25.

As brasileiras já haviam se garantido para a fase final da competição no sábado (1), mesmo sem terem entrado e quadra, e com a derrota para a Turquia por 3 sets a 0. A vitória da República Dominicana sobre a Sérvia deu um empurrãozinho para que o Brasil ocupasse a vaga.

A seleção tailandesa também sofreu uma derrota em seu compromisso anterior. Diante do Japão, a equipe perdeu por 3 sets a 0 e passou a ocupar o 14º lugar na classificação. Gabi foi a maior pontuadora do Brasil, com 15 ponto anotados. Já do lado da Tailândia, Moksri Chatchu-On foi quem mais colocou bolas ao chão, com 17 pontos marcados.

LEIA TAMBÉM > EUA dominam e seleção feminina sofre a 2ª derrota na Liga das Nações de vôlei

O próximo compromisso da seleção brasileira será contra a China, no dia 12 de julho, com horário a definir. Na fase final, o formato é de eliminação direta. Assim, nas quartas de final, o primeiro colocado encara o oitavo e assim por diante. Terminados esses confrontos acontecem a semifinal e final.

Como foi o jogo



O primeiro set começou com a Tailândia pontuando e ficando ligeiramente na frente do placar. O bloqueio de Thaísa foi fundamental para o Brasil passar na frente das adversárias, chegando ao set point com 19/24. Chatchu-On salvou o primeiro set point brasileiro com uma largadinha, mas Thaísa, de novo, virou a bola e fechou o placar.

A Tailândia começou melhor no segundo set, mas Carol chegou bem para encaixar o bloqueio e pontuar para o Brasil. Com um ataque de Thaísa, as brasileiras seguiram coladas nas adversárias, até empatar e ultrapassar no placar com dois contra-ataques seguidos. Depois de nove pontos seguidos, a Tailândia voltou a pontuar, mas logo na sequência, Carol virou a bola para o Brasil. Depois de um erro de levantamento da Tailândia, e o Brasil teve o ponto do set, e fechou em 16/25.

O terceiro set contou com o mesmo ritmo inicial da Tailândia, que começou pontuando. Depois de um bom rali, o Brasil pontuou de bloqueio e momentaneamente passou na frente no placar. A Tailândia explorou bem o bloqueio do Brasil no contra-ataque e encostou no marcador. Depois de anotar bons pontos seguidos, o Brasil cometeu dois erros na sequência, e a Tailândia encostou. Apesar do susto, as brasileiras fecharam o set em 23/25.