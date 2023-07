Grêmio derrota Bahia com gol no fim e mantém vice-liderança

Foi no sufoco, com direito a gol no último lance, mas o Grêmio conquistou a terceira vitória seguida no Brasileirão. Neste sábado (1º), o Tricolor visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 14ª rodada, e venceu por 2 a 1. Cristaldo abriu o placar, Kayky até empatou para a equipe da casa, mas Gustavo Martins, aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu o triunfo gaúcho.



Os times fizeram um bom jogo, com jogadas bonitas, principalmente no primeiro tempo, que terminou empatado por 1 a 1. No segundo tempo, o Grêmio dominou as ações e exerceu muita pressão, sendo premiado com o gol no fim.



Embalado, o Grêmio alcançou 26 pontos e se mantém na vice-liderança, atrás apenas do Botafogo, que tem 30 e ainda joga no domingo, diante do Vasco. A vitória foi importante, porque o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 e aparece em terceiro, com 25 pontos. O Bahia, vaiado após o apito final, perdeu a segunda seguida e segue com 12 pontos, em 15º, bem perto da zona de rebaixamento.



A partida começou bem movimentada e o Bahia teve chance perigosa em jogada de escanteio. Kanu ficou com a sobra na pequena área, mas chutou no susto e isolou. O Grêmio respondeu com Bitello, que fez bom domínio e saiu na cara do goleiro, mas mandou para fora.



Quem abriu o placar foi o Grêmio, aos oito minutos. Luís Suárez cruzou para a área, Villasanti ajeitou e Cristaldo chutou forte, de primeira, para marcar. O Bahia quase empatou logo depois. Cauly fez linda jogada e tocou para Vinicius Mingotti, na esquerda. Ele chutou cruzado e Gabriel Grando fez grande defesa.



O gol de empate, porém, saiu aos 19 minutos. Thaciano, ainda atrás do meio-campo, deu lindo lançamento para Vinicius Mingotti, que disparou em velocidade e saiu na cara de Gabriel Grando. Ele deu lindo toque por cobertura, Kannemann tirou em cima da linha, mas Kayky acompanhou a jogada e completou. Depois disso, a partida acalmou um pouco e, apesar de alguns chutes, nenhum grande chance foi criada.



No segundo tempo, Kayky fez tabela e boa jogada individual, chutando dentro da área. A bola desviou na zaga e quase enganou o goleiro, mas foi para fora. O Grêmio respondeu com Luís Suárez, que cobrou falta colocada, mas o goleiro Marcos Felipe espalmou. Depois, o atacante uruguaio recebeu toque de Bitello na pequena área e completou para o gol, mas estava impedido.



O Grêmio seguiu buscando o segundo gol e Villasanti deixou João Pedro em boa situação na área, pela direita. Entretanto, Marcos Felipe abafou bem e conseguiu defender. Em outra jogada pela direita, Bitello cruzou na pequena área, Vina desviou com muito perigo, mas para fora.



Depois, Villasanti fez lindo domínio entre dois jogadores, invadindo a área. Ele chutou cruzado, Marcos Felipe fez grande defesa e, no rebote, Cuiabano se jogou, mas não alcançou a bola. Com a forte pressão, o Grêmio foi premiado com a vitória. Aos 49, Ferreira tabelou com Bitello na esquerda e cruzou na pequena área, por baixo. Gustavo Martins apareceu na segunda trave e marcou praticamente no último lance. O VAR ainda analisou o lance, mas confirmou o gol.



Este foi o primeiro de três jogos que os times terão entre si. Bahia e Grêmio também se enfrentarão nas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será na terça-feira, às 21h, na Arena Fonte Nova, e o segundo na quarta da semana seguinte (dia 12), às 19h, em Porto Alegre.



Pelo Brasileirão, o Bahia joga no próximo sábado, às 16h, quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No dia seguinte, às 18h30, o Grêmio recebe o Botafogo em sua arena, em Porto Alegre.



FICHA TÉCNICA:



BAHIA 1 X 2 GRÊMIO



BAHIA - Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan (Jhoanner Chávez); Acevedo, Rezende (Diego Rosa), Kayky (Ademir) e Thaciano (Lucas Mugni); Vinicius Mingotti (Everaldo) e Cauly. Técnico: Renato Paiva.



GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Gustavo Martins, Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Ferreira), Cristaldo (Cuiabano) e Bitello; Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Gaúcho.



GOLS - Cristaldo, aos 8, Kayky, aos 19 minutos do primeiro tempo. Gustavo Martins, aos 49 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Cicinho, Acevedo e Thaciano (Bahia); João Pedro e Kannemann (Grêmio).



ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).



RENDA - R$ 1.036.612,00.



PÚBLICO - 34.090 torcedores.



LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).