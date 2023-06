Atlético-MG leva susto, mas empata com Libertad e avança na Libertadores

O Atlético-MG está nas oitavas de final da Libertadores da América. O Galo levou um susto, saiu atrás, mas empatou por 1 a 1 com o Libertad, no estádio Defensores del Chaco, nesta terça-feira (27), e assegurou o segundo lugar do grupo G, com 10 pontos. Bareiro, para o Libertad, e Igor Gomes, para o Atlético, fizeram os gols do jogo.

Essa foi a terceira partida atleticana sob o comando do técnico Felipão, que ainda não venceu estando a frente da equipe, até o momento, ele soma dois empates e uma derrota à frente do clube. Anteriormente, o Galo empatou com o Fluminense e perdeu para o Fortaleza em confrontos do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: Pia Sundhage anuncia lista de jogadoras convocadas do Brasil para a Copa do Mundo Feminina

No outro confronto do embolado grupo G, o Athletico-PR recebeu o Alianza Lima, do Peru, na Arena da Baixada, e venceu por 3 a 0, assegurando a primeira colocação, com 13 pontos. Os duelos das oitavas de final serão conhecidos no dia 5 de julho, quarta-feira, às 13h, através de sorteio realizado pela Conmebol.

Primeiro tempo de pressão paraguaia. Precisando vencer, além de tirar dois gols de saldo dos rivais, para conseguir a classificação, o Libertad partiu para cima do time mineiro. Ao todo, foram 11 finalizações contra apenas uma do Galo, que teve dificuldades na criação.

LEIA TAMBÉM: Fifa confirma Mundial de Clubes de 2023 em dezembro na Arábia Saudita

Na segunda etapa, substituições surtiram efeito. Tanto no lado do Libertad, quanto no lado do Atlético, houveram alterações determinantes para o resultado. O time paraguaio melhorou ainda mais o rendimento após a entrada de Bareiro e Melgarejo, enquanto o Galo cresceu com Igor Gomes. os mandantes abriram o placar, mas logo em seguida levaram o empate, que definiu o resultado final. O empate veio com o próprio Gomes, que a recém havia entrado, caso o time de Felipão sofresse mais um gol quando estava atrás no placar, acabaria sendo eliminado do torneio continental.