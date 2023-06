Grêmio inicia preparação de olho no jogo contra o Bahia, no sábado

Após a folga geral nesta segunda-feira, e o jogo-treino contra o Lajeadense na terça, onde a presença em campo foi majoritariamente de reservas, o Grêmio iniciou, nesta quarta-feira (28), a preparação com foco no confronto contra o Bahia, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes irão se enfrentar duas vezes seguidas, com o segundo jogo sendo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira.

Como ambos os duelos serão em Salvador, o Tricolor optou por ficar direto na cidade, embarcando nesta sexta-feira, no turno da tarde, e retornando para Porto Alegre após o segundo duelo. Os treinos na capital ocorrem até a manhã desta sexta, e a equipe do técnico Renato Portaluppi deve ter novidades para a partida. Ferreira foi o grande destaque do jogo-treino, atuando por 60 minutos e marcando o primeiro gol do time, e recuperado de lesão, o camisa 10 deve viajar e ser relacionado.

A principal dúvida é Luis Suárez, que mesmo presente no treino desta quarta-feira, com o restante do grupo, pode acabar sendo poupado, por causa das fortes dores que vem sofrendo no joelho direito. A novela entre Luisito e direção, que não se pronunciam sobre a gravidade da artrose que vem incomodando o jogador, vem se estendendo nas últimas semanas, deixando no ar o questionamento sobre a continuidade do uruguaio no clube.

Em sua volta aos gramados do CT Luiz Carvalho, após fazer um trabalho de reforço físico, na academia, nesta terça, Suárez treinou com cautela, e durante o coletivo, que contava com dois times de nove atletas, o camisa 9 ficou em um grupo menor, com Vina e Jhonata Robert, que esperava a bola chegar no ataque para finalizar, sem precisar entrar em divididas.

Quem não esteve presente no treino desta quarta foi João Pedro, que sentiu um desgaste maior após o jogo contra o Coritiba, no domingo, e ficou realizando um trabalho de recuperação, na academia. O lateral direito vem substituindo Fábio, que sofreu uma ruptura parcial no ligamento colateral do joelho direito, no confronto contra o São Paulo, no dia 04 de junho, e está fora desde então.