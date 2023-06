Grêmio atropela Coritiba e assume a vice-liderança do Brasileirão

A boa fase tricolor continua. Neste domingo (25), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez um segundo tempo memorável e aplicou 5 a 1 no Coritiba, na Arena. Com o resultado, a equipe de Renato Portaluppi assumiu a vice-liderança da competição, com 23 pontos, sete atrás do líder Botafogo que venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo. Os gols da partida foram marcados por Cristaldo, na cobrança de pênalti, Villassanti, Bitello, Luis Suárez e André. O Coxa, lanterna da competição, descontou com o atacante Alef Manga.

A partida começou movimentada na Arena - e com o Coritiba impondo dificuldades inesperadas aos donos da casa. Logo aos 7 minutos, Marcelino Moreno exigia boa defesa de Gabriel Grando; logo a seguir, o goleiro voltou a aparecer duas vezes no mesmo lance, em tentativas de Natanael. O Tricolor perdeu a chance de abrir o placar aos 24 minutos, com Bruno Uvini, no travessão, e Vina no rebote, botando para fora.

Aos 29 minutos, o lateral esquerdo Reinaldo chutou a bola, que bateu no braço de Natanael. O árbitro revisou o lance no VAR e marcou o pênalti. Na cobrança, Cristaldo converteu. No entanto, o Coritiba lutava e, aos 40 minutos, chegou ao empate. Alef Manga recebeu de Marcelino Moreno e bateu com categoria para deslocar Gabriel Grando.

O segundo tempo, porém, foi outra história. Em menos de dez minutos, o Grêmio acabou com o Coxa. Aos 2 minutos, Vina encontrou Luis Suárez na área. O uruguaio cruzou com precisão para o paraguaio Villasanti, que tocou de cabeça para o fundo da rede. E aos 8 minutos, após a cobrança de escanteio, João Pedro recebeu a bola e deixou com Bitello, que bateu de fora da área, no cantinho do goleiro Gabriel: 3 a 1. O ritmo era arrasador e, aos 20 minutos, virou goleada. O lateral Reinaldo cobrou falta rápida para Luís Suárez, que recebeu na área e bateu firme para receber a ovação da torcida tricolor.

Aos 27 minutos, o técnico Renato Portaluppi tirou o atacante uruguaio e colocou no seu lugar André. E quis o destino que o jovem centroavante marcasse o seu primeiro gol como profissional do Grêmio, dando números finais ao jogo. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Bahia, no sábado (1º de julho), às 18h30min, no estádio da Fonte Nova.

Grêmio (5): Gabriel Grando; João Pedro (Lian), Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo (Cuiabano); Villasanti, Carballo; Cristaldo (Nathan) e Bitello; Vina (Bruno Alves) e Luis Suárez (André). Técnico: Renato Portaluppi.

Coritiba (1): Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic, Bruno Viana e Natanael (Marcos Vinícius); Andrey, Bruno Gomes e Jamerson; Marcelino Moreno (Boschilia), Alef Manga, Zé Roberto (Rodrigo Pinho). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP).