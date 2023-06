Torcedores quebram carros em São Januário e Vasco jogará com portões fechados por 30 dias

Após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, nesta quinta-feira, em São Januário, torcedores do Vasco invadiram o estacionamento do estádio e quebraram carros de alguns jogadores. Em meio à revolta da torcida por mais um resultado negativo, um grupo forçou um dos portões e teve acesso ao local. Os veículos de alguns jogadores e funcionários foram danificados.

O árbitro Jean Pierre Lima relatou o caso na súmula e citou que o veículo que transportou a arbitragem também foi avariado.

"Informo ainda que vários carros, sendo um deles o carro de transporte da arbitragem (carro do assistente 1 sr. Marcelo Van Gasse, placa RT....7), que encontravam-se em um setor reservado e disponibilizado pelo clube, foi avariado com pedras sendo amassados, arranhados e quebrados", apontou.

Vídeos do momento da invasão ao estacionamento circulam nas redes sociais.

A confusão generalizada começou logo após o apito final. Sinalizadores foram arremessados no campo e o clima hostil permaneceu nos arredores de São Januário, com confronto entre torcedores e policiais. O clube foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Esportiva (STJD), e terá de atuar por 30 dias com os portões fechados.