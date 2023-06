Brasil x Senegal: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado pela goleada por 4 a 1 contra a seleção de Guiné, o Brasil enfrenta, nesta terça-feira (20), a seleção do Senegal, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal. Com a vitória convincente e a equipe considerada como força máxima, Ramon Menezes segue no comando interino da equipe, que espera o técnico italiano Carlo Ancelotti para assumir o comando definitivo da Canarinho.

Ainda no início do ciclo para a próxima Copa do Mundo, a seleção vem tendo seus jovens jogadores como protagonistas, e viu Vinícius Júnior e Rodrygo, estrelas do Real Madrid, anotarem dois dos quatro gols na última partida.

LEIA AINDA: CBF tem acordo verbal para Ancelotti ser o técnico da seleção a partir de 2024

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Ederson (Weverton); Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Richarlison e Vinicius Junior. Técnico: Ramon Menezes (interino).

Senegal - Dieng; Mendy; Seck, Diallo e Jakobs; Ciss, Diatta e P, Gueye; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Aliou Cissé.

Arbitragem: Não divulgada até o momento

SERVIÇO BRASIL X SENEGAL

Local: Estádio de Alvalade (Lisboa);

Horário: 16h;

Transmissão: RBSTV e SporTV.