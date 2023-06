Após anunciar Enner Valencia, Inter foca na classificação na Libertadores

Com o anúncio do equatoriano Enner Valencia nesta segunda-feira (12), o Inter muda o patamar de seu ataque e traz a sua contratação mais badalada da temporada. Com números expressivos e uma grande carreira, o centroavante tem a expectativa de ser decisivo para a segunda metade de 2023. Com contrato de três anos, ele chega para assumir a titularidade e poderá atuar a partir de julho, quando a janela de transferências abre e seu nome passa a ficar disponível para sair no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Antes de contar com o novo reforço, o Colorado tem uma missão importante, ainda no mês de junho, que é se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores, onde está corre perigo para a última rodada da fase de grupos da competição. Com um grande nome como o de Valencia, é imprescindível para o planejamento do clube figurar nas principais competições. Já eliminado da Copa do Brasil, não é aceitável ficar de fora também do torneio continental.

Em segundo lugar do grupo, com nove pontos, e invicto com duas vitórias e três empates, a equipe de Mano Menezes enfrenta o líder Independiente Medellín-COL, que soma dez, no dia 28, e só pode pensar na vitória, pois o Nacional, do Uruguai, terceiro colocado, tem apenas um ponto a menos e provavelmente vencerá seu último compromisso, pois enfrenta o lanterna Metropolitanos-VEN, que perdeu todos os seus jogos.

Ciente dessa necessidade e precisando, também, melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 10ª posição da tabela, a reapresentação do elenco alvirrubro para os treinos está marcada para esta quarta-feira (14), após dois dias de folga. O foco principal é na preparação física do elenco, bastante criticada neste primeiro semestre. A equipe volta a campo apenas no dia 22, fora de casa, diante do Coritiba e, na sequência, encara o América-MG, no dia 25, em Belo Horizonte.