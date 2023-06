Notas esportivas

Brasileirão feminino - Inter e Grêmio foram derrotadas pela última rodada da fase de grupo. As Gurias Coloradas visitaram o Flamengo, e perderam por 2 a 1. Já o Tricolor recebeu o São Paulo, e foi superado por 3 a 0, sendo eliminado da competição. Com isso, os duelos pelas quartas de final, ficaram assim: Corinthians x Cruzeiro, Palmeiras x São Paulo, Ferroviário-SP x Inter e Santos x Flamengo. Brasileirão - Com o anúncio da saída de Eduardo Coudet do Atlético-MG, esta foi a sexta mudança de técnico em dez rodadas da competição. Antônio Oliveira (Coritiba); Rogério Ceni (São Paulo); Fernando Lázaro e Cuca (Corinthians) e Ivo Vieira (Cuiabá). Flamengo - O chileno Arturo Vidal anunciou, nesta segunda-feira, que deixará o clube carioca no fim de dezembro, quando encerra seu contrato. O volante falou em entrevista ao jornal La Tercera, do Chile, que não pretende seguir atuando no futebol brasileiro, e não negou o interesse em voltar para o Colo-Colo, clube que o revelou. Real Madrid - O atacante brasileiro Vinícius Júnior deixa a 20 de lado e será o novo dono da lendária camisa 7 do clube merengue, a partir da próxima temporada. O número que já esteve nas costas de grandes ídolos do clube, como Raúl e Cristiano Ronaldo, ficou livre após a saída de Eden Hazard, e passa a pertencer ao protagonista da equipe. Outro brasileiro que está de número novo é Rodrygo, antes com a 28, o "Rayo" passará a vestir a 11, deixada por Marco Asensio, que também saiu do clube. Seleção brasileira - A CBF confirmou, nesta segunda-feira, o corte do zagueiro Nino, do Fluminense, para os amistosos contra Guiné e Senegal, devido a uma lesão no adutor da coxa direita, sofrida pelo defensor na partida contra o Goiás, domingo, pelo Brasileirão. Aposentadoria - O atacante ex-Grêmio, Diego Tardelli, anunciou que está pendurando as chuteiras. Aos 38 anos, o atleta deixa os gramados com uma carreira vitoriosa. No Brasil, ele também teve passagens por São Paulo, Flamengo e Atlético-MG. Pelo Galo, foi campeão da Libertadores (2013) e Copa do Brasil (2014).