Iga Swiatek vence Roland Garros, e Bia Haddad vira 'top 10' pela primeira vez

Iga Swiatek confirmou seu favoritismo e conquistou, na tarde parisiense de sábado (10), o título do Aberto da França. A polonesa manteve o alto nível apresentado desde o início da semana passada e derrotou a tcheca Karolína Muchová por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em duas horas e 46 minutos.



O suado triunfo da número um do mundo estabeleceu o ranking a ser publicado pela WTA, a associação das tenistas profissionais, na próxima semana. E a lista terá pela primeira vez uma brasileira entre as dez primeiras colocadas. Beatriz Haddad Maia, que chegou a Roland Garros na 14ª colocação, vai assumir a décima. Derrotada pela própria Swiatek nas semifinais em Roland Garros , a paulistana de 27 anos dará um relevante salto e passará a integrar o grupo das "top 10". O suado triunfo da número um do mundo estabeleceu o ranking a ser publicado pela WTA, a associação das tenistas profissionais, na próxima semana. E a lista terá pela primeira vez uma brasileira entre as dez primeiras colocadas., a paulistana de 27 anos dará um relevante salto e passará a integrar o grupo das "top 10".

O ranking foi organizado nos anos 1970, quando Maria Esther Bueno já estava nos momentos finais de sua carreira. A maior tenista do Brasil esteve entre os grandes nomes da modalidade na década anterior e foi considerada a melhor da temporada em algumas ocasiões, mas, uma vez criada a classificação, teve o 29º lugar como ponto máximo. A presença de Bia Haddad entre as dez primeiras dependia da final de sábado porque Muchová a ultrapassaria em caso de título. Ainda assim, a tcheca de 26 anos ganhará terreno e pulará da 43ª para a 16ª posição.

A liderança é de Swiatek há mais de um ano. E foi mantida com uma campanha muito sólida no Aberto da França, com apenas um set perdido. A atleta de 22 anos chegou a seu quarto título de Grand Slam, a série que reúne os quatro principais torneios do tênis. São três troféus em Roland Garros, onde ela já havia triunfado em 2020 e em 2022.

Na decisão de 2023, a surpreendente Muchová -responsável pela eliminação da belarussa Aryna Sabalenka, de 25 anos, número dois do mundo- criou dificuldades para a agora tricampeã. Ela procurou variar bastante seus golpes para criar confusão na cabeça da favorita.



Não funcionou no primeiro set, vencido por Iga com relativa facilidade. Na segunda parcial, a polonesa chegou a abrir 3/0, mas permitiu a reação da tcheca, que adotou uma estratégia mais agressiva. Muchová sacou duas vezes para empatar o jogo, em 5/4 e 6/5, e teve êxito na segunda tentativa.

O jogo, então, teve uma série de reviravoltas. Muchová abriu vantagem, levou o empate e voltou a quebrar o serviço da rival para sacar em 4/3. A favorita cresceu no momento de dificuldade, buscou a virada e fechou a decisão em uma dupla falta da adversária. O circuito vai agora para sua temporada de grama. Foi nesse período do "tour", em 2022, que Bia Haddad conquistou seus dois títulos de elite, em Nottingham e em Birmingham. A brasileira, portanto, precisará de um bom desempenho para defender os pontos obtidos no ano passado e continuar no "top 10".