Estádio da final da Champions foi palco de milagre e 'sofreu' com Covid-19

O palco da grande decisão da Liga dos Campeões deste ano será o Atatürk Olympic Stadium, mais conhecido como "Estádio Olímpico", em Istambul, na Turquia. Mas essa não é a primeira vez que ele vai receber a final da competição. No ano de 2005, a final entre Liverpool e Milan ocorreu no palco, e a decisão ficou marcada pelo 'milagre' dos ingleses sobre os italianos. Até hoje, aquela final é conhecida como "O Milagre de Istambul".

O confronto foi espetacular. O Milan abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Com uma vantagem tão grande, era de se esperar que a taça iria para a Itália. Porém, na segunda etapa, o Liverpool, em um intervalo de seis minutos, deixou tudo igual. Nos pênaltis, vitória inglesa por 3 a 2 e título para os Reds. Por coincidência, a final deste ano também será entre um clube inglês e um italiano. Inter de Milão e Manchester City irão protagonizar o espetáculo.

O Estádio Olímpico também iria sediar a final entre Manchester City e Chelsea, em 2021. No entanto, por conta da pandemia da Covid-19, o palco da decisão foi modificado para o estádio do Dragão, na cidade de Porto (POR). A Turquia estava em isolamento nacional rígido em maio de 2021 -época em que a partida foi realizada. O estádio é o maior da Turquia, e foi inaugurado oficialmente em 31 de julho de 2002, com um amistoso entre Galatasaray e Olympiacos.A sua capacidade é de aproximadamente 75.000 pessoas, e está localizado a mais de 20 quilômetros de distância do centro de Istambul.

A final da Liga dos Campeões irá ocorrer neste sábado (10), às 16h, com transmissão exclusiva da TNT Sports e HBO Max.