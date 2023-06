Vinícius Jr. é eleito melhor jogador do Real Madrid na temporada

Folhapress

Vinícius Júnior recebeu o prêmio “Jogador Cinco Estrelas”, que o elegeu como o melhor jogador do Real Madrid nesta temporada. É a primeira vez que o brasileiro leva o prêmio. No ano passado, o centroavante Karim Benzema ficou com o troféu.LEIA MAIS: Messi acerta com time dos EUA após Barcelona não conseguir contratá-lo, aponta jornalEsta foi a melhor temporada do brasileiro desde que chegou ao Real Madrid, em 2018. Em 55 partidas, ele marcou 23 gols e deu 19 assistências. O prêmio foi divulgado nesta quarta-feira (7). Ele é oferecido por uma cervejaria da capital espanhola.