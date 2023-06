Grêmio vence o São Paulo e entra para o G4 do Brasileirão

Com uma atuação muito comemorada pela torcida Tricolor, o Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1, na Arena, neste domingo (4), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time de Renato Portaluppi entrou para o G4 do Brasileirão. Após sair perdendo, com gol de Calleri, o Tricolor virou com Cristaldo, de pênalti, e Reinaldo. Com o resultado, o Grêmio assume a terceira colocação do Brasileirão, com 17 pontos - atrás do Botafogo e do Atlético-MG. Caso o Palmeiras vença o Coritiba, em jogo que acontece ainda neste domingo, o Tricolor gaúcho termina a rodada na quarta colocação da competição.

O primeiro tempo não começou dos melhores para o Grêmio. Aos 15 minutos, em boa jogada desde a defesa, Caio Paulista avançou pela esquerda e cruzou com perfeição para o centroavante Calleri, que cabeceou no canto do goleiro Gabriel Grando. O contra-ataque, porém, foi basicamente o único bom momento do São Paulo no primeiro tempo. Depois do gol, só deu Grêmio. O goleiro Rafael fez duas boas defesas, em cabeçadas de Luis Suárez e do zagueiro Kannemann.

Porém, aos 28 minutos, o goleiro paulista não conseguiu defender a cobrança de pênalti do argentino Cristaldo - o árbitro deu mão de Alan Franco. Até então destaque em campo, o goleiro do São Paulo vacilou aos 38 minutos, no lance da virada do Tricolor gaúcho. Após assistência de Suárez, Reinaldo chutou e a bola passou no meio das pernas do arqueiro. Seja como for, foi o próprio Rafael quem evitou o terceiro gol do Grêmio ao parar Suárez, aos 42 minutos.

No segundo tempo, o São Paulo voltou pressionando, e o técnico Dorival Júnior desfez o esquema com três zagueiros e reforçou o ataque. O treinador colocou os atacantes Marcos Paulo e David junto com o argentino Callleri para tentar empatar a partida. A melhor chance foi com Rodriguinho, que acertou o travessão de Grando. Mas o Grêmio conseguiu segurar o resultado, para delírio dos mais de 40 mil torcedores que foram até a Arena. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada.

BOX ESCALAÇÕES

Campeonato Brasileiro

9ª rodada

Grêmio (2): Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann e Fábio; Villasanti, Carballo, Bitello (Diogo Barbosa), Cristaldo (Galdino) e Reinaldo (Vina) e Luis Suárez (Mila). Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo (1): Rafael; Arboleda, Lucas Beraldo, Alan Franco (Marcos Paulo) e Raí Ramos; Caio Paulista, Rodriguinho, Nathan Mendes, Michel Araújo (David), Alisson e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio. Assistentes: Bruno Raphael Pires, Leone Carvalho Rocha e Lucas Guimarães Rechatiko Horn.