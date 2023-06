Com futebol pobre, Inter e Santos empatam na Vila Belmiro

Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter empatou em 1 a 1 no sábado com o Santos no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Os gols da partida foram marcados por Luiz Adriano, para o Colorado, e Lucas Lima, para o time santista. Com o resultado, o Colorado chega aos 11 pontos, ficando em posição intermediária na tabela.

O Inter abriu o placar no primeiro minuto do jogo. Após escanteio, Rômulo devolveu para a área. Tranquilo em meio aos marcadores, Luiz Adriano dominou e, de perna direita, finalizou na saída de João Paulo.

A reação do Santos, porém, foi rápida. Aos 11 minutos, Lucas Lima bateu falta para empatar a partida em 1 a 1. Aos 13 minutos, mais uma vez, Luiz Adriano foi o protagonista. O centroavante recebeu de Johnny e arrematou ao lado do poste de João Paulo. O Inter seguiu no controle das ações até os 30 minutos. Alan Patrick teve duas boas oportunidades, mas esbarrou em defesas do goleiro João Paulo. Depois, o Santos cresceu na partida, com oportunidades de Mendoza e Soteldo.

No segundo tempo, o Santos voltou com mudanças. No comando de ataque, Bruno Mezenga substituiu o jovem Deivid, e aumentou a presença ofensiva da equipe da casa. O Peixe assustou, principalmente, a partir de cruzamentos do lateral-direito Nathan. Por baixo, ele serviu Dodi, que desperdiçou a melhor oportunidade do segundo tempo. O nível técnico, porém, caiu, em um jogo que ficou devendo em qualidade.

O Inter volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores da América.