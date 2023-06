Destinado aos apaixonados pelo basquete, Dunk Park transmite as finais da NBA

O Dunk Park, situado no 4º Distrito de Porto Alegre, é um local que acolhe os aficionados por basquete da cidade. Pensando em aproximar ainda mais os apaixonados pelo esporte, o espaço está transmitindo todos os jogos das Finais da NBA, entre Denver Nuggets e Miami Heat.

A primeira partida ocorreu nesta quinta-feira (1), e a casa recebeu centenas de pessoas em um espaço temático e imersivo. E o duelo terminou com vitória do favorito, o Denver, por 104 a 93, em uma noite inspirada da estrela sérvia Nikola Jokic, que anotou um triplo-duplo, com 27 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Os campeões da Conferência Oeste abriram vantagem na final, e agora buscam ampliá-la já no segundo embate, para deixar a sua situação mais confortável e jogar a pressão para o Miami Heat.

E o próximo duelo entre os vencedores das Conferências Leste e Oeste, que pode ser decidido em até sete jogos, será neste domingo (4), às 21h. As partidas, em sequência, serão na quarta-feira (7), e sexta (9), todas às 21h30min.

A popularidade do negócio se dá pela escassez de lugares para que as pessoas possam praticar o esporte com regularidade na Capital. Com a disponibilidade de aluguel para jogos com variações, como meia-quadra e quadra inteira, o Dunk Park conquistou a fidelidade do público.