Brasileiro Thiago Wild vence argentino e avança à terceira rodada em Roland Garros

Folhapress

O tenista Thiago Seyboth Wild conquistou mais uma vitória, nesta quinta-feira (1), em Roland Garros. O brasileiro de 23 anos derrotou o argentino Guido Pella por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 6/4 e 6/3, em duas horas e 55 minutos, e avançou à terceira rodada do Grand Slam francês.Depois de ter estreado como franco-atirador e derrubado o russo Daniil Medvedev, número dois do mundo no tênis, o paranaense entrou em quadra com responsabilidade maior. E soube lidar com isso, com superioridade sobre o rival, dez anos mais velho, durante boa parte do confronto.Pella criou problemas para o brasileiro no segundo e no terceiro sets. Chegou a empatar o duelo em 1 a 1 e deixou o jogo duro na terceira parcial. Mas Wild conseguiu uma quebra de saque decisiva, passou à frente e confirmou o triunfo com alguma tranquilidade na sequência.O brasileiro, 172º colocado no ranking mundial, enfrentará na próxima rodada o japonês Yoshihito Nishioka, de 27 anos, que ocupa o 33º posto na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e o cabeça de chave 27 em Roland Garros. Quem vencer vai às oitavas de final.Também está na terceira rodada no saibro francês a tenista Beatriz Haddad Maia. A paulista de 27 anos, 14ª colocada do ranking mundial, precisou jogar por duas horas e 43 minutos para derrotar a russa Diana Schnaider por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 6/4.Por uma vaga nas oitavas, Bia medirá forças com outra russa, Ekaterina Alexandrova, 23ª cabeça de chave. Assim como Wild, ela entrará em quadra novamente no sábado (3), em horário a ser definido pela organização do campeonato.