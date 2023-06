Grêmio bate o Cruzeiro, em Minas, e avança às quartas de final da Copa do Brasil

O Grêmio provou a sua força no Mineirão, bateu o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (31), a equipe de Renato Portaluppi venceu e convenceu. O Tricolor foi valente para decidir o confronto fora de casa e provou ao torcedor que irá competir em alto nível na temporada. O duelo foi marcado pelo equilíbrio, assim como na ida, quando as equipes empataram em 1 a 1, na Arena.

Os visitantes começaram mais agressivos, buscando recuperar a bola e atacar com objetividade. Foi assim, aos cinco minutos, que Cuiabano invadiu a área pela esquerda e acertou um belo chute cruzado na trave. O lance foi invalidado por impedimento, mas serviu para mostrar a que veio a equipe de Portaluppi. A resposta da Raposa chegou três minutos depois, em cabeceio de Henrique Dourado, que deixou o goleiro Gabriel Grando batido, mas não passou por Bruno Alves, que em cima da linha, evitou, com um carrinho imprescindível o gol dos mandantes.

O jogo, então, ficou truncado, com os mineiros tomando conta da posse de bola, mas sem assustar a meta gremista. Porém, aos 27, foi o Grêmio quem chegou, e sem perdoar o vacilo da zaga adversária, abriu o marcador. Lucas Oliveira errou feio, entregou a bola para Suárez, que esperou o momento certo para pifar Villasanti, na meia-lua. O o paraguaio, então, finalizou de primeira, no canto, sem chances para o goleiro Rafael.

Precisando correr atrás da desvantagem, aos 35, Mateus Vital foi mais agudo, o meia driblou um marcador e finalizou de longe com perigo, rente à trave. A Raposa seguiu pressionando e, aos 44, Henrique Dourado recebeu na entrada da área, fez o giro e finalizou forte com a canhota, explodindo o travessão e acordando o torcedor, que começou a cantar mais alto. Logo em seguida, Lucas Oliveira quase se redimiu, após um rebuliço na grande área, mas Grando fez uma grande defesa.

O Cruzeiro voltou para a etapa complementar tentando furar a retranca gaúcha, mas seguiu no mesmo cenário de quase todo o primeiro tempo, onde a equipe tinha a bola, mas não era eficiente. Aos 17 minutos, então, o Grêmio chegou com perigo, e fez o gol com Bitello, mas viu o árbitro ir ao VAR e anular a jogada, por causa de uma falta, dentro da área, de Cuiabano em Wesley.

O jogo seguiu muito disputado e com poucas chances, com os dois times tirando muito bem os espaços, e apenas aos 36, com um chute de fora da área de Neto Moura, que o jogo voltou a ser perigoso, e o Cruzeiro voltou a sonhar com o empate. Dois minutos depois, Gilberto recebeu perto do gol e finalizou com força e rasteiro, obrigando o arqueiro tricolor a trabalhar.

Aos 48, a pressão se intensificou, Bruno Rodrigues tentou o empate em um chute venenoso pela esquerda, mas também parou em Grando. Depois do lance, apenas cruzamentos para dentro da área, mas todos rebatidos pela defesa. O confronto terminou com os gaúchos classificados e motivados para a próxima fase, após uma vitória crucial para levantar a moral e dar sequência aos cinco jogos de invencibilidade da equipe.

Cruzeiro 0 Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Wallison (Gilberto), Mateus Vital e Wesley (Daniel Junior); Stênio (Bruno Rodrigues) e Henrique Dourado. Técnico: Pepa.



Grêmio 1 Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; Fabio (João Pedro), Carballo (Mila), Villasanti e Reinaldo; Bitello (Gustavo Martins), Cuiabano (Galdino) e Luis Suárez (Diogo Barbosa). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP).