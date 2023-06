Ex-Corinthians, Willian concorre a gol do ano na Premier League

Folhapress

Nesta quarta-feira (31), a Premier League divulgou os finalistas ao prêmio de "gol da temporada", e o ex-Corinthians Willian é um dos competidores. O site oficial da competição divulgou os finalistas do prêmio de gol mais bonito da temporada 2022/2023, e a jogada do jogador formado no Terrão escolhida foi contra o Nottingham Forest, em 11 de fevereiro.A votação pública fica aberta até esta sexta-feira (2). Ela será combinada com a de um júri escolhido pela Premier League para decidir o vencedor, que será anunciado na semana seguinte.LEIA MAIS: Alexandre Pato diz que trocaria todos os gols na carreira para ser campeão pelo São PauloAo todo, são nove finalistas de diferentes times, e além de Willian, há outro brasileiro: Matheus Nunes concorre com o gol feito sobre o Chelsea no dia 8 de abril. Nascido no Rio de janeiro, Nunes tem dupla cidadania portuguesa.