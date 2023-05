Técnico Abel Ferreira se desculpa por tomar celular de jornalista

Folhapress

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que se envolveu em confusão com jornalistas após a partida contra o Atlético-MG, no último domingo (28), desculpou-se. De acordo com o GE, o português telefonou para Pedro Spinelli, produtor da TV Globo em Minas, para se retratar.O entrevero se deu ao fim do empate por 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. O diretor de futebol do clube alviverde, Anderson Barros, discutia com Ronei Cândido Alves, quarto árbitro do jogo, fazendo reclamações. Abel percebeu que Spinelli filmava o bate-boca e tomou o celular de suas mãos.Outro jornalista, da rádio Itatiaia, filmou a cena, ocorrida na zona mista do estádio, onde a presença da imprensa é liberada. Ferreira, então, dirigiu sua ira a esse profissional. "O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade", gritou, repetidas vezes, incomodado com o que chamou de "invasão de privacidade".LEIA MAIS: Juventus faz acordo com federação e evita nova perda de pontos no Italiano"São coisas do futebol, isso é muito nosso. Mas, infelizmente, hoje todos têm câmeras", afirmou, na entrevista coletiva, referindo-se à discussão com a equipe de arbitragem. "Há coisas que a imprensa não tem que saber. Mas, antes que vire uma tempestade, são coisas que se passam. Então, faço esse esclarecimento."Diante da má repercussão do ocorrido, com repúdio da Associação de Cronistas Esportivos do Brasil (Aceb) e críticas em diversos programas esportivos, o técnico telefonou para Spinelli. De acordo com o relato do GE, o comandante alviverde disse que não sabia que a área do entrevero era destinada justamente aos jornalistas."A ligação durou entre três e quatro minutos, diretamente entre o treinador e Pedro. Abel pediu desculpas repetidas vezes durante o papo por vídeo-chamada e disse que só reconheceu que o produtor era jornalista quando viu seu uniforme, mas a discussão já tinha começado.”