Notas esportivas

Flamengo - O atacante Marinho foi afastado do clube carioca após discussão com um membro da comissão técnica do argentino Jorge Sampaoli. O atleta, que já não estava recebendo muitas oportunidades, passa a treinar em separado e está fora dos planos da equipe para a atual temporada. São Paulo - Cria da base colorada, o experiente atacante Alexandre Pato realizou, nesta segunda-feira, o seu primeiro treino em sua volta ao clube paulista. Aos 35 anos, ele não atua desde setembro, devido a uma lesão de ligamento no joelho direito. O atleta ainda irá demorar para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior e fazer a sua reestreia pelo tricolor do Morumbi. Futebol italiano - Após a conquista épica da liga nacional, o treinador do Napoli, Luciano Spaletti, anuncia que está de saída do clube e irá tirar um ano sabático. O técnico se declarou cansado e disse que 'precisa descansar' e ficar um pouco afastado. O comandante ainda tem um último compromisso à frente da equipe, no domingo, contra a Sampdoria, às 13h30min. Futebol inglês - O Chelsea oficializou, nesta segunda-feira, a contratação do argentino Mauricio Pochettino para o cargo de treinador para a próxima temporada. O acerto entre as partes já estava encaminhado e o anúncio era apenas questão de tempo. Esta será a sua terceira passagem pelo país, antes, ele treinou Southampton e Tottenham. Seu último clube foi o PSG, e estava desempregado desde julho de 2022. Tênis - Em sua estreia em Roland Garros, a brasileira Bia Haddad venceu a alemã Tatjana Maria, por 2 sets a 0 (6/0 e 6/1). A paulistana, que é ranqueada como a 14ª melhor jogadora do mundo, terá como sua próxima oponente a russa Diana Shnaider , que ocupa a 108ª posição. Ela volta à quadra nesta quarta-feira, com horário a definir. Tênis 2 - Um dos nomes mais influentes do esporte, o sérvio Novak Djokovic estreou com uma vitória imponente em Roland Garros, por 3 sets a 0, contra o norte-americano Alexander Kovasevic. As parciais foram de 6/3, 6/2 e 7/6 (7/1). O próximo compromisso da estrela será contra o húngaro Marton Fucsovics, nesta quarta.