Notas esportivas

Série B - Resultados da 9ª rodada: Juventude 2x1 CRB, Ituano 3x1 Londrina, Avaí 1x1 Vitória, Atlético-GO 1x1 Botafogo-SP, Ponte Preta 1x0 Vila Nova-GO, Mirassol 1x0 Criciúma, Ceará 0x3 Novorizontino. Série C - Os gaúchos venceram pela 5ª rodada da competição. No sábado, em Erechim, o Ypiranga bateu o Manaus por 2 a 0. No mesmo dia, o São José foi até Santa Cataria e superou o Brusque por 1 a 0. Série D - Pela 4ª rodada do Grupo 8, jogando no Centenário, o Caxias derrotou o Brasil- Pel por 2 a 1, no sábado. Já neste domingo, no Cristo Rei, Aimoré e Novo Hamburgo empataram em 1 a 1. Campeonato Alemão - Foi na última rodada e com uma combinação improvável de resultados, mas o Bayern de Munique se sagrou campeão da Bundesliga, seu 11º título consecutivo, no sábado. O time de Thomas Tuchel chegou à última rodada desacreditado, já que dependia de um tropeço do Borussia Dortmund em casa contra o Mainz para chegar à liderança, o que acabou acontecendo. Fora de casa, o time de Munique venceu o Colonia por 2 a 1, com um gol de Jamal Musiala aos 44 minutos da etapa final. O Borussia, por sua vez, empatou em 2 a 2 e perdeu o campeonato no saldo de gols. PSG - O goleiro reserva Sergio Rico, de 29 anos, está internado em estado grave, após sofrer um traumatismo craniano ao ser atingido no rosto por um cavalo depois de cair do animal. Ele foi levado para hospital Virgen del Rocio, na região de Huelva, na Espanha, de helicóptero. Em uma nota divulgada à imprensa, o clube francês confirmou a informação. Segundo o diário Marca, da Espanha, o estado dele, apesar de grave, é estável. Fórmula 1 - Neste domingo, Max Verstapppen dominou a pista estreita e molhada do tradicional Grande Prêmio de Mônaco e venceu mais uma corrida na temporada. O espanhol Fenando Alonso, da Aston Martin, e o francês Esteban Ocon, da Alpine, chegaram em segundo e terceiro, respectivamente. O holandês venceu de ponta a ponta uma corrida em que a chuva teve um papel determinante. Com isso, o holandês lidera o Mundial com 144 pontos, seguido por Sergio Perez (105) e Alonso (93).