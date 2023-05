Notas esportivas

Série B - Dando início a 9ª rodada, neste sábado, jogam Ituano x Londrina e CRB x Juventude (17h), Avaí x Vitória (17h30min) e Atlético-GO x Botafogo-SP (18h15min). No domingo, tem Ponte Preta x Vila Nova-GO (11h), Ceará x Novorizontino e Mirassol x Criciúma (15h30min), Sport x ABC-RN (18h) e Tombense-MG x Guarani (18h15min). A rodada fecha na segunda, com Chapecoense x Sampaio Corrêa-MA (20h). Série C - Os gaúchos vão a campo pela 5ª rodada neste sábado. Às 16h30min, em Erechim, o Ypiranga recebe o Manaus. E, às 17h, o São José visita o Brusque. Série D - Mais dois confrontos entre gapuchos marcam a 4ª rodada do Grupo 8. Neste sábado, às 15h, no Estádio Centenário, o Caxias encara o Brasil-Pel. Já no domingo, às 16h, no Cristo Rei, o Aimoré recebe o Novo Hamburgo. Racismo - A Conmebol abriu investigação disciplinar para apurar o caso ocorrido no jogo entre Santos e Audax Italiano, contra os jogadores do Peixe, Ângelo e Joaquim. Ambos foram chamados de "macaco" pela torcida adversária. Manipulação - O STJD marcou, nesta quinta-feira, o julgamento de oito jogadores investigados no esquema das apostas. Dentre eles, estão o zagueiro do Santos Eduardo Bauermann, afastado pelo clube, e Paulo Miranda, ex-Grêmio e Juventude, que estava no Náutico e teve seu contrato rescindido. O julgamento será realizado em 1º de junho, uma quinta-feira, às 11h. Campeonato Alemão - A última rodada da Bundesliga, neste final de semana, será a única das grandes ligas europeias com o título em disputa. O Borussia Dortmund busca encerrar a hegemonia do Bayern de Munique, a equipe possui o cenário a seu favor. Basta um empate dos bávaros contra o Colônia, fora de casa, para que o clube seja campeão. Caso ganhe seu jogo, contra o Mainz 05, com o apoio de sua torcida, o resultado paralelo será indiferente e o BVB erguerá a taça. Fórmula 1 - O tradicional GP de Mônaco será disputado neste domingo, às 10h, com transmissão exclusiva da Band. O treino classificatório ocorre nesse sábado, às 11h.