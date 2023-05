Notas esportivas

Libertadores - Finalizando a 4ª rodada da competição, jogam nesta quinta-feira pelo Grupo D: The Strongest-BOL x Fluminense (19h) e Sporting Cristal-PER x River Plate-ARG (21h). Sul-Americana - No fechamento da 4ª rodada, pelo Grupo A, se enfrentam César Vallejo-PER x Botafogo (21h) e pelo Grupo C, Oriente Petrolero-BOL x Bragantino (21h). Liga dos Campeões - A cantora Anitta fará um show no pré-jogo da final da competição europeia. Tais apresentações são tradicionais e grandes artistas costumam ser atração antes da grande decisão. Brasileirão feminino - Nesta quinta-feira, às 18h30min, Grêmio e Inter entram em campo pelo torneio nacional. O mando de campo será das Gurias Gremistas e a partida ocorrerá em Eldorado do Sul, no CT Hélio Dourado. Os ingressos para a torcida da casa podem ser adquiridos duas horas antes da partida, no local. O valor será de R$ 10,00. O SporTV transmite a partida. Racismo - Javier Tebas, presidente da LaLiga, pediu desculpas após rebater as críticas feitas por Vinicius Jr. à liga por não ser combativa com os frequentes ataques sofridos pelo brasileiro na temporada. Ele disse que foi mal interpretado e afirma não ter tido a intenção de ofender o atleta. Tebas também afirmou que a Liga não tem o poder necessário de combater o racismo nos estádios a fundo, alfinetando quem "tem o poder de mudar isso". Futebol italiano - Nesta quarta-feira, a Inter de Milão bateu a Fiorentina, de virada, por 2 a 1, e se sagrou bicampeã da Copa da Itália. Com dois gols de Lautaro Martinez, os Azuis de Milão conquistaram seu primeiro título na temporada. A equipe agora volta as suas forças para a reta final do campeonato italiano, visando se manter no G-4. Além disso, o clube está na final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Manchester City, no dia 10 de junho. Falecimento - O ex-piloto da Stock Car, Alexandre Negrão, morreu nesta quarta-feira em Campinas, São Paulo. A causa da morte ainda não foi revelada pela família, mas já se sabia que ele foi diagnosticado com câncer e fazia tratamento para a doença há anos.