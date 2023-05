Em busca da liderança do Grupo B, Inter encara o Metropolitanos

Pelo Grupo B da Copa Libertadores da América, Inter e Metropolitanos irão duelar pela 4ª rodada, nesta quinta-feira (25), às 21h. O Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela será o palco do confronto, que terá transmissão exclusiva do Paramount . No primeiro embate entre as equipes, disputado no Beira-Rio, o Colorado saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0, com gol de Alemão, nos acréscimos da segunda etapa.

O Inter joga podendo assumir a liderança do grupo, em caso de vitória. Com cinco pontos, em três jogos, o Clube do Povo quer terminar a rodada no topo da tabela, se aproveitando da derrota do Nacional-URU, nesta terça-feira, diante do Independiente Medellín-COL por 2 a 1. Em caso de revés ou empate, a equipe se mantém na terceira colocação e vai para as duas últimas rodadas com a corda no pescoço.

Nesta quarta, o Inter realizou seu último treino se preparando para o embate desta quinta. A atividade ocorreu com portões fechados no Crocodilo Sports Park, centro de treinamento do Caracas, clube da capital.

Serão cinco desfalques para a equipe gaúcha nesta partida decisiva. Além dos já machucados Renê, Bustos e Vitão, Gabriel Mercado e Maurício se lesionaram no Grenal e também estão fora. Dentre estes jogadores, o que mais preocupa é Maurício, o meio-campista vivia bom momento e vai ficar um mês longe dos gramados.

O treinador Mano Menezes pode mandar a campo um time ofensivo para reverter o cenário de seis jogos sem vencer. Keiller deve ser mantido como titular de baixo das traves, a linha de defesa tende a começar com Rômulo na lateral-direita, Moledo e Igor Gomes (Nico Hernández) no miolo da zaga e Thauan Lara ganhando sequência pela esquerda.

A previsão para o meio de campo é de que Johnny e Campanharo sejam mantidos como titulares na volância, com Alan Patrick jogando à frente dos dois. Nas pontas, Wanderson e Pedro Henrique podem pintar desde o começo e Luiz Adriano está cotado para seguir no comando do ataque. Alemão e Lucca também estão na briga pela vaga.

As principais incógnitas da escalação estão no setor ofensivo. Nenhum dos três centroavantes do elenco se firmou na posição e Lucca, o menos testado, pode ser a surpresa da vez. Carlos de Pena também pode aparecer ao invés de um dos pontas, visando substituir Maurício por um jogador de características mais similares.

Já os mandantes passam por um momento delicado, são os únicos que ainda não pontuaram na competição e estão virtualmente eliminados. Pelo campeonato venezuelano, o clube segue na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores, em 5º lugar, com 22 pontos. Apenas quatro times sairão classificados para a edição de 2024.