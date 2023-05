Notas esportivas

Libertadores - Nesta quarta-feira, pela 4ª rodada do Grupo H, tem Patronato-ARG x Olimpia-PAR (19h) e Melgar-PER x Atlético Nacional-COL (23h); pelo C: Cerro Porteño-PAR x Palmeiras (19h); E: Liverpool-URU x Independiente del Valle-EQU (19h) e Argentinos Juniors-ARG x Corinthians (21h30min); F: Deportivo Pereira-COL x Boca Juniors-ARG (21h); A: Ñublense-CHI x Flamengo (21h30min). Sul-Americana - Pela 4ª rodada do Grupo H, jogam Fortaleza x San Lorenzo-ARG (19h); E: Audax Italiano-CHI x Santos (21h) e Blooming-BOL x Newell's Old Boys-ARG (23h); D: Tigre-ARG x Tolima-COL (21h). Série B - Dando sequência a 8ª rodada, nesta quarta-feira, às 19h, tem Vitória x CRB, Juventude x Atlético-GO, Londrina x Ceará e Vila Nova-GO x Ituano. Às 21h15min, jogam Guarani x Chapecoense. E, às 21h30min, se enfrentam Sampaio Corrêa-MA x Ponte Preta e Criciúma x Sport. Sub-15 - Clubes europeus observam Mateus Apucarana, jovem de apenas 14 anos, destaque da equipe do Grêmio. O garoto de 1,80m é um atacante versátil, já jogou pelas duas pontas e também centralizado no comando do ataque. Ele é considerado uma das principais promessas das categorias de base do País e, mesmo estando no radar da Europa, pretende continuar no Brasil junto de sua família. Jiu-Jitsu - Policial Militar acusado de matar a lenda brasileira da modalidade Leandro Lo, Henrique Otávio Oliveira Velozo foi ouvido pela Justiça nesta terça-feira. O crime ocorreu em agosto de 2022 e Henrique está detido desde então. Ambos estavam em uma festa na Zona Sul de São Paulo. Na briga, Leandro imobilizou o policial, e o lutador foi baleado na cabeça quando os dois foram separados. Basquete - LeBron James considera se aposentar após a eliminação dos Lakers nos playoffs da Conferência Oeste da NBA. A estrela do basquete norte-americano está com 38 anos e cogita seriamente não voltar para sua 21ª temporada. Ele ainda tem dois anos restantes de contrato com a franquia de Los Angeles, mas uma lesão no pé direito pode fazer o atleta antecipar a aposentadoria.