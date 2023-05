Libertadores - Nesta terça-feira, pela 4ª rodada da fase de grupos da competição tem Monagas-VEN x Colo-colo-CHI, pelo Grupo F, e Atlético-MG x Athletico-PR, Grupo G (19h); Aucas-EQU x Racing-ARG pelo Grupo A, Independiente Medellin-COL x Nacional-URU pelo Grupo B, e Bolívar-BOL x Barcelona-EQU, do Grupo C (21h); Allianza Lima-PER x Libertad-PAR, pelo Grupo G (23h). Sul-Americana - A 4ª rodada começa com Goiás x Universitario-PER e Gimnasia-ARG x Santa Fe-COL ambas as partidas válidas pelo Grupo G (19h); Magallanes-CHI x LDU-QUE pelo Grupo A, e América-MG x Defensa y Justicia-ARG do Grupo D (21h); Academia Puerto Cabello-VEN x São Paulo do Grupo D (21h30min); Milionarios-COL x Peñarol-URU pelo Grupo F (23h). Série B - A 8ª rodada da competição começa nesta terça-feira, com Botafogo-SP x Mirassol, no Estádio Santa Cruz (19h); Novorizontino x Avaí, no Jorjão, e ABC-RN x Tombense, no estádio Frasqueirão (21h30min). Falecimento - Aos 68 anos, morreu Vagner Benazzi, ex-jogador e ex-treinador de futebol, nesta segunda-feira. Ele atuou como treinador entre 1989 e 2016, e ficou conhecido por conquistar diversos acessos em divisões inferiores de campeonatos estaduais e nacionais. Benazzi treinou Portuguesa, Paysandu, Avaí, Figueirense, Vitória, Bahia e Bragantino. A causa da morte não foi divulgada. Racismo - Após colocar em dúvida sua permanência no futebol espanhol depois de novamente ser vítima de insultos racistas durante partida do Campeonato Espanhol, no domingo, contra o Valencia, o atacante brasileiro Vinicius Junior teve uma reunião nesta segunda-feira com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. No encontro, o dirigente afirmou ao jogador que o clube "irá até às últimas consequências face a situação repugnante de ódio". Racismo 2 - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, demonstrou apoio ao brasileiro Vinicius Júnior após novo caso de racismo no futebol da Espanha. O dirigente da entidade máxima do futebol mundial se solidarizou com o jogador do Real Madrid e indicou que o protocolo da Fifa poderia ter sido seguido até o fim na partida entre o Real e o Valencia, no domingo, pelo Campeonato Espanhol.