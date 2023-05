Após Ferrari, Fórmula 1 também doará 1 milhão de euros a vítimas das enchentes na Itália

Um dia após a Ferrari anunciar a doação de 1 milhão de euros, a Fórmula 1 repetiu a ação e prometeu o mesmo valor, equivalente a R$ 5,3 milhões, para as vítimas das enchentes na região norte da Itália. As fortes chuvas afetaram diretamente a categoria, que precisou cancelar o GP de Emilia-Romagna, marcado para o fim de semana.



Assim como fez a equipe italiana, a F-1 vai fazer a doação diretamente para a Agência de Proteção Civil e Segurança Territorial da Região de Emília-Romanha. "A situação que estas comunidades estão enfrentando é terrível, mas sei que a resiliência e a paixão destas pessoas, como em outras regiões da Itália, vão prevalecer durante toda essa crise", disse Stefano Domenicali.



O atual CEO da F-1 é italiano e cresceu na região de Emília-Romanha. "Temos que fazer tudo o que pudermos para ajudá-los neste momento de dificuldade e é por isso que vamos fazer essa doação para auxiliar e dar algum alívio nestes esforços", comentou Domenicali, ex-dirigente da própria Ferrari.

A direção da F-1 também pediu doações de outras entidades e pessoas para as vítimas das enchentes em seu site.



Equipes e pilotos de F-1 foram atingidos indiretamente pelas chuvas na Itália. Os funcionários dos times já trabalhavam no paddock do Autódromo Enzo e Dino Ferrari desde o início da semana. Na terça (16), precisaram evacuar o local pelo risco de alagamento, uma vez que o rio Santerno, que margeia o circuito, transbordou em alguns trechos.



Na quarta (17), a direção da F-1 decidiu pelo cancelamento do GP, principalmente porque a estrutura da categoria costuma exigir muitos recursos de emergência, que estão sendo todos direcionados para as vítimas das enchentes. Pelo menos oito pessoas já morreram em decorrência das chuvas e mais de 10 mil precisaram deixar suas casas.