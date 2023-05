COB homenageia Renan Dal Zotto e mais 6 ídolos do esporte no Hall da Fama

A noite desta quinta-feira (18) foi especial para o movimento olímpico brasileiro. O COB celebrou a inserção de lendas do esporte no Hall da Fama da entidade em um evento de gala na zona sul da cidade de São Paulo.

"O Hall da Fama foi criado em 2018 com objetivo de exaltar e difundir os feitos dos heróis olímpicos. Nesta noite estamos acrescentando à lista incríveis atletas imortais. Se hoje o Brasil vai à competições como Pan e Olimpíadas, isso é graça a atletas e treinadores que deixaram e seguem deixando um enorme legado",

disse o presidente do Comitê Olímpico do Brasil Paulo Wanderley.

Técnico da seleção brasileira, Renan Dal Zotto subiu ao palco para deixar a marca de suas mãos e ficou muito emocionado. Ele relembrou a dura batalha que travou contra a covid-19, quando ficou 36 dias internado e duas vezes intubado.

Sete atletas foram homenageados. Veja a seguir:

- Renan Dal Zotto, o atual técnico da seleção brasileira masculina de vôlei foi uma das principais peças da equipe que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984.

- Manoel dos Santos, o atleta que conquistou a medalha de bronze nos 100m livre da natação em Roma-1960, a única edição dos Jogos Olímpicos que participou.

- Marcelo Ferreira, que protagonizou uma parceria vitoriosa com Torben Grael. Juntos, eles disputaram quatro edições de Olimpíadas e conquistaram medalhas em três delas: ouro em Atlanta-96 e Atenas-2004 e bronze em Sidney-2000.

- Melânia Luz, que receberá homenagem póstuma pelos seus feitos no atletismo. Ao participar dos 200m e revezamento 4x100m em Londres-48, ela se tornou a primeira mulher negra brasileira a participar de Jogos Olímpicos.

- Ricardo Prado estreou em Jogos Olímpicos aos 15 anos, em Moscou-1980. Dois anos depois, quebrou o recorde mundial nos 400m medley na natação e, em Los Angeles-1984, conquistou a medalha de prata na modalidade.

- Walter Carmona representou o Brasil em três edições de Jogos Olímpicos. Em Los Angeles-1984, o judoca conquistou a medalha de bronze.

- Yane Marques entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica no pentatlo moderno. O feito foi em Londres-2012, quando garantiu o bronze no individual feminino.

Os ídolos receberam os prêmios das mãos de entes queridos. Renan Dal Zotto, por exemplo, foi presenteado pela esposa Annalisa Dal Zotto.

"É difícil não se emocionar ali, porque a minha esposa foi fantástica nos últimos anos, estamos casada há 35 anos? Meus dois filhos estão aqui também, minha irmã, meu sobrinho, minha norinha. A minha família sempre esteve muito presente nos momentos bons, mas principalmente nos bem delicados. E a minha esposa foi uma guerreira muito grande, muito parceira, e hoje receber das mãos dela é emocionante, eu não tenho a menor dúvida", disse Renan.

O Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil já homenageou 25 heróis do esporte nacional, entre eles Mário Jorge Lobo Zagallo, que foi eleito em 2020, mas foi condecorado na noite desta quinta. Na época, o ídolo não teve o molde produzido por causa da pandemia de covid-19.